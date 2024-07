Javier Milei reveló charlas con el Papa, dijo que Mauricio Macri "es parte de la solución" y ratificó la candidatura de Ariel Lijo

Milei habló esta noche sobre el breve encuentro que mantuvo con el exmandatario durante la firma del Pacto de Mayo , luego del reclamo público que le hiciera días atrás por la coparticipación para el gobierno de la Ciudad y tras conocerse un informe de la Fundación Pensar, think tank del Pro, en el que se plantea la incertidumbre sobre la política económica del Gobierno.

“Macri es muy importante, cómo no va a ser importante. Lo saludé primero. Lo que le dije fue: ‘Muchas gracias, presi. Muchas gracias por venir” . Yo lo primero que hice fue darle las gracias, o sea, rompí el protocolo para ir a saludarlo a él ", expresó el jefe de Estado. En tanto que consideró al titular del PRO como "parte de la solución, obvio". "Lo más interesante que ocurrió en los últimos meses es que se reordenó el tablero político. No es en términos personales, es en términos de ideas”, agregó.

Javier Milei contó que le envía informes al papa Francisco sobre la situación social

Subsanadas las dudas sobre la relación con el expresidente, Milei contó pormenores de su vínculo con el papa Francisco, a quien conoció personalmente meses atrás, luego de que ambos cruzaran fuertes críticas públicas. “Tiene un sentido del humor muy interesante, no hay una vez que no lo vea que no cuente un chiste", dijo.