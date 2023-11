Javier Milei subió a Bullrich en su cierre en Córdoba y pidió terminar con la "tiranía de las mayorías"

Como es habitual, Javier Milei empezó cantando una versión adaptada de la canción "Panic Show" de la banda de rock La Renga y vitoreó tres veces la frase: "¡Viva la libertad, carajo!". Luego, se refirió a Sergio Massa: "El panqueque y el mentiroso quiso decir a los cordobeses que yo siento desprecio por Córdoba. ¿De qué me está hablando? Si el mejor regalo que me dio la vida me lo dio Córdoba. Avisenle al panqueque que Conan es cordobés".