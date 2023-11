Grave: militantes de La Libertad Avanza convocan a rodear la Cámara Electoral

Desde la CNE, el organismo que tendrá a cargo el escrutinio definitivo, el único con validez legal, aclararon ante la consulta de Ámbito que están al tanto de la convocatoria y que por ahora no reforzaron la seguridad en el edificio más allá de la custodia de rutina con la que cuentan actualmente. Como anticipo Ámbito, si la diferencia en las urnas es muy ajustada, de alrededor de 400 mil votos, habría que esperar al escrutinio definitivo para conocer al próximo Presidente de la Nación.

WhatsApp Image 2023-11-16 at 11.22.50.jpeg

Milei declaró la semana pasada en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly que en las elecciones generales de 22 de octubre "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado". Y sembró dudas de cara al escrutinio que involucra no sólo a la justicia electoral sino a todos los partidos políticos. Javier Milei además fue consultado sobre si las elecciones fueron "limpias", a lo que el libertario contestó: "No, está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo". Ante esa respuesta, le repreguntaron cómo podía aceptar el resultado, y el candidato presidencial de La Libertad Avanza agregó: "No lo podés aceptar, pero el tema es qué otras alternativas tenés". ¿No confía el libertario en Mauricio Macri como encargado de la fiscalización de sus votos? La pregunta ya circula al interior del PRO.