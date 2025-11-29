En un final de año tranquilo, el presidente Javier Milei ver en el palco principal del Campo Argentino de Polo de Palermo la semifinal del 132° Abierto Argentino de Polo entre La Natividad La Dolfina y UAE Polo Team. Era una buena oportunidad para disfrutar de una jornada distendida, en un ambiente amigable, e incursionar en el mundo de los deportes, algo lejano de los intereses del mandatario. La lluvia obligó a suspender todo.
Javier Milei tendrá que esperar: se suspendió el Abierto de Polo de Palermo por lluvia
La Natividad La Dolfina y UAE Polo Team tenían previsto disputar un lugar en la gran final, pero las precipitaciones obligaron a posponer el encuentro.
La presencia del Presidente se iba a dar días después de la polémica desatada luego de la dura sanción de la AFA contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de la Plata tras el "pasillogate". Milei había tomado partido por el presidente del club platense y aprovechó para pegarle al presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Honor a la escuela de Don Osvaldo", había posteado en su cuenta de X, en referencia a Osvaldo Subeldía, tricampeón de América con el Pincha. Una indirecta a la AFA.
Luego de este hecho, el Presidente iba a participar del sorteo del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, pero decidió cancelar el viaje. Por el momento, no se han confirmado los motivos, aunque la decisión se da en un momento de máxima tensión con la AFA.
El viaje de Javier Milei a EEUU fue suspendido
El jefe de Estado había sido invitado por Donald Trump para participar del acto que se realizará este viernes en el Kennedy Center de Washington D.C. También iban a estar presentes el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.
Además, Milei había sido invitado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense para disertar sobre los cambios implementados en el país desde su llegada al gobierno.
El tópico de la charla iba a ser: "El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". La información oficial de la Cámara indicaba que “el evento destacará las oportunidades para fortalecer la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina y las prioridades económicas del presidente Milei”.
Además, el viaje iba a producirse con el telón del reciente anuncio del acuerdo marco de comercio entre Argentina y Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre.
El acuerdo está siendo revisado por los responsables legales de cada país y abarca rubros como: aranceles; eliminación de barreras no arancelarias; normas y evaluación de conformidad; propiedad intelectual; acceso al mercado agrícola empresas estatales y subsidios; comercio digital, entre otras.
Por el momento, si bien no se conoce la letra chica, se sabe que está próximo a firmarse, y el propio Milei ha insinuado que le gustaría viajar a la capital norteamericana para poner la rúbrica.
Por el lado del sorteo, este se realizará a partir de las 14:00 en la capital norteamericana, y la ceremonia tendrá lugar en la sala principal del Kennedy Center, un auditorio que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
En la ceremonia FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.
