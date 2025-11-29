Javier Milei tendrá que esperar: se suspendió el Abierto de Polo de Palermo por lluvia

La Natividad La Dolfina y UAE Polo Team tenían previsto disputar un lugar en la gran final, pero las precipitaciones obligaron a posponer el encuentro.

En un final de año tranquilo, el presidente Javier Milei ver en el palco principal del Campo Argentino de Polo de Palermo la semifinal del 132° Abierto Argentino de Polo entre La Natividad La Dolfina y UAE Polo Team. Era una buena oportunidad para disfrutar de una jornada distendida, en un ambiente amigable, e incursionar en el mundo de los deportes, algo lejano de los intereses del mandatario. La lluvia obligó a suspender todo.

La presencia del Presidente se iba a dar días después de la polémica desatada luego de la dura sanción de la AFA contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de la Plata tras el "pasillogate". Milei había tomado partido por el presidente del club platense y aprovechó para pegarle al presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Honor a la escuela de Don Osvaldo", había posteado en su cuenta de X, en referencia a Osvaldo Subeldía, tricampeón de América con el Pincha. Una indirecta a la AFA.

Luego de este hecho, el Presidente iba a participar del sorteo del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, pero decidió cancelar el viaje. Por el momento, no se han confirmado los motivos, aunque la decisión se da en un momento de máxima tensión con la AFA .

El jefe de Estado había sido invitado por Donald Trump para participar del acto que se realizará este viernes en el Kennedy Center de Washington D.C. También iban a estar presentes el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

Además, Milei había sido invitado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense para disertar sobre los cambios implementados en el país desde su llegada al gobierno.

El tópico de la charla iba a ser: "El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". La información oficial de la Cámara indicaba que “el evento destacará las oportunidades para fortalecer la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina y las prioridades económicas del presidente Milei”.

Además, el viaje iba a producirse con el telón del reciente anuncio del acuerdo marco de comercio entre Argentina y Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre.

El acuerdo está siendo revisado por los responsables legales de cada país y abarca rubros como: aranceles; eliminación de barreras no arancelarias; normas y evaluación de conformidad; propiedad intelectual; acceso al mercado agrícola empresas estatales y subsidios; comercio digital, entre otras.

Por el momento, si bien no se conoce la letra chica, se sabe que está próximo a firmarse, y el propio Milei ha insinuado que le gustaría viajar a la capital norteamericana para poner la rúbrica.

Por el lado del sorteo, este se realizará a partir de las 14:00 en la capital norteamericana, y la ceremonia tendrá lugar en la sala principal del Kennedy Center, un auditorio que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.