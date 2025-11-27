Javier Milei suspendió su viaje a EEUU para presenciar el sorteo del Mundial 2026

El Presidente había sido invitado a la ceremonia por Donald Trump. En su estadía también iba a exponer ante empresarios sobre de los cambios que se implementaron en su gestión.

El presidente Javier Milei decidió suspender el viaje que tenía planeado a los Estados Unidos para, entre otras cosas, presenciar el sorteo del Mundial 2026 , que tiene a la Selección argentina como una de las favoritas. Por el momento, no se han confirmado los motivos.

Así lo confirmo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante su cuenta de X. De esta manera, queda cancelado su 15° viaje al gigante norteamericano.

El jefe de Estado había sido invitado por Donald Trump para participar del acto que se realizará este viernes en el Kennedy Center de Washington D.C. También iban a estar presentes el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Fin.

Además, Milei había sido invitado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense para disertar sobre los cambios implementados en el país desde su llegada al gobierno.

El tópico de la charla iba a ser: "El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". La información oficial de la Cámara indicaba que “el evento destacará las oportunidades para fortalecer la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina y las prioridades económicas del presidente Milei”.

Además, el viaje iba a producirse con el telón del reciente anuncio del acuerdo marco de comercio entre Argentina y Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre.

El acuerdo está siendo revisado por los responsables legales de cada país y abarca rubros como: aranceles; eliminación de barreras no arancelarias; normas y evaluación de conformidad; propiedad intelectual; acceso al mercado agrícola empresas estatales y subsidios; comercio digital, entre otras.

Por el momento, si bien no se conoce la letra chica, se sabe que está próximo a firmarse, y el propio Milei ha insinuado que le gustaría viajar a la capital norteamericana para poner la rúbrica.

Por el lado del sorteo, este se realizará a partir de las 14:00 en la capital norteamericana, y la ceremonia tendrá lugar en la sala principal del Kennedy Center, un auditorio que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.