Jorge Macri, sobre el paro de CGT: "Los profetas de la decadencia solo ponen paros en la rueda"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el paro de la CGT con críticas a la dirigencia gremial y aseguró que el país no saldrá adelante "parando, bloqueando, extorsionando".

"Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico pero no puede salir de su casa, la obra que se frena porque algún albañil no tiene cómo llegar, el comercio que levanta sus persianas y abre igual, a pesar de que sabe que es un día en que le va a ir mal", expresó Macri en sus redes sociales.