CABA recuperó cinco casas tomadas en Paternal y ya devolvió 700 propiedades a sus dueños

El gobierno porteño llevó a cabo un operativo en Villa Mitre que culminó con el desalojo de un predio habitado por unas 100 personas. Tras reunirse con el dueño, Jorge Macri aseguró: "Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple".

El Gobierno de Jorge Macri recuperó cinco casas en el barrio de Villa Mitre en la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, un predio ocupado por unas 100 personas. Desde CABA aseguran que ya fueron devueltas a sus dueños unas 700 propiedades que estaban usurpadas.

Los PH, desde San Blas 1972 hasta Andrés Lamas 2097, habían sido tomados en el año 2000 y tenían problemas estructurales. Desde 2009 había sentencia firme de desalojo y la Guardia de Auxilio los clausuró por riesgo de derrumbes.

El lugar se clausuró por pedido de la fiscal Nancy Haron, que avaló el desalojo y el ingreso de la Policía de la Ciudad a las casas. El Jefe de Gobierno se hizo presente en el barrio, acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía porteña, Diego Casaló.

“Querían hacernos vivir como en lo peor del conurbano, querían hacernos creer que usurpar una casa y arruinarle la vida a una familia no tenía consecuencias y que las víctimas eran los okupas. Querían que naturalicemos el desorden. Que nos resignemos. Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple ", sostuvo tras reunirse con el heredero de los PH, Emiliano Wolters.

La Policía de la Ciudad estuvo a cargo del operativo ordenado por la fiscal Nancy Haron.

Operativo en Paternal

Las cinco propiedades recuperadas esta semana pertenecen a un mismo dueño y tienen un largo historial de usurpaciones y litigios judiciales impulsados para lograr su liberación. En 1998, la propietaria había permitido que viviera una empleada, pero los okupas intrusaron la propiedad y decían que la empleada era inquilina.

“Las propiedades que recuperamos estaban ocupadas por gente que no sólo está quitando a una familia lo que es propio, sino que, además, instala el mal en el barrio. Este fue un desalojo complejo, con muchos delincuentes viviendo adentro, gente con antecedentes que el propio barrio pedía que los saquemos”, expresó Macri. Y agregó: “No recibimos una Ciudad todo lo ordenada que nos hubiera gustado y nos estamos ocupando de ordenarla como corresponde”.

El Gobierno porteño denunció que la toma era liderada por Diego Molina, conocido por tomarse una foto con el pulgar arriba junto al ataúd con los restos de Diego Maradona. En 2021 fue condenado por el delito de “profanación de cadáver humano”.

El operativo de desalojo generó el rechazo de un sector de la oposición porteña. El legislador de Fuerza Buenos Aires, Alejandro “Pitu” Salvatierra, se hizo presente y cuestionó la política represiva de Macri. Una vecina negó haber sido notificada del desalojo y aseguró que el procedimiento fue "irregular".

El jefe de Gobierno criticó al legislador por defender a usurpadores. "Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas. Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz. 700 propiedades recuperadas. Ley y orden”, dijo.

En el operativo hubo cuatro detenidos. Tres de ellos fueron acusados por atentado y resistencia a la autoridad y una mujer por lesiones contra una policía. Pese a ser acusado de liderar la toma, Molina no fue detenido.

Mientras se llevaba adelante el operativo, la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las casas para ofrecerles soluciones habitacionales.

jorge macri en paternal desalojo

CABA ya recuperó 700 propiedades usurpadas

El compromiso de orden y seguridad en la Ciudad se sostiene en la decisión firme del Gobierno porteño de terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público. "Recuperamos 700 propiedades y se las devolvimos a sus dueños: bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”, celebró Macri.

Entre los inmuebles desalojados se destacan La Casa Blaquier, en el casco histórico; la “Casona” de Costanera Sur; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un edificio de gran valor arquitectónico y patrimonial en San Nicolás, en Tucumán al 1700, diseñado por Arturo Prins; una parte del Mercado de Bonpland y la “casa violeta” de Palermo.

Algunos de ellos estuvieron intrusados durante más de 30, 40 y hasta 50 años. En uno de los predios recuperados, en la avenida La Plata 2253, que estuvo usurpado por más de 20 años, el Gobierno porteño prometió que construirá un edificio de departamentos destinado a la clase media y policías de la Ciudad con fondos del Instituto de la Vivienda (IVC) que antes se destinaban a la urbanización de villas, y una línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad.