Nació el hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri + Seguir en









La pareja recibió a su primer hijo juntos y compartió detalles del parto y la previa en redes sociales con mensajes cargados de emoción.

Nació el hijo de Jorge Macri y Belén Ludueña

La llegada de un hijo siempre marca un antes y un después, incluso para quienes están acostumbrados a la exposición pública. En este caso, la noticia tuvo rápida repercusión: María Belén Ludueña y Jorge Macri fueron padres y lo contaron con un tono íntimo, lejos del protocolo habitual. El nacimiento generó reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático, dos mundos que atraviesan la vida de la pareja. Entre saludos, mensajes y posteos, se fue armando una especie de relato colectivo alrededor de la llegada del bebé.

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Más allá del dato puntual, hubo algo que llamó la atención y fue la manera en que eligieron compartir el momento. Sin grandes producciones ni anuncios formales, apostaron por mostrar la previa y el después con naturalidad.

ludueña fue mamá Maria Belen Ludueña en Instagram El nacimiento de Vito Macri en el Sanatorio Otamendi El hijo de la pareja nació en el Sanatorio Otamendi, una de las instituciones médicas más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires. El nombre elegido fue Vito Macri, y rápidamente se convirtió en tendencia. El nacimiento se produjo tras varias horas de expectativa, con un seguimiento cercano por parte del entorno familiar.

En estos casos, los detalles suelen manejarse con cierta reserva, aunque se conoció que el parto transcurrió sin complicaciones. La noticia fue confirmada por la propia pareja, que optó por comunicarlo directamente en sus redes, sin intermediarios.

El emotivo significado del nombre elegido por María Belén Ludueña El nombre Vito no pasó desapercibido. Si bien no es de los más comunes en Argentina, tiene raíces italianas y suele asociarse a la palabra “vida”. En ese sentido, la elección parece tener una carga simbólica fuerte.

Jorge Macri María Belén Ludueña En el entorno de María Belén Ludueña, se dejó entrever que el nombre fue pensado con antelación y que ambos coincidieron rápidamente. También juega el componente familiar. En muchas familias argentinas con ascendencia italiana, este tipo de nombres mantiene cierta tradición. Aunque no se explicitó del todo si hubo un homenaje puntual, la elección deja abierta esa lectura. La íntima vigilia de la pareja: fotos y mensajes antes del parto Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la previa al nacimiento. La pareja compartió imágenes y mensajes durante las horas anteriores, mostrando una vigilia cargada de ansiedad y expectativa. En las publicaciones se los vio juntos, relajados dentro de lo posible, con ese clima típico de “ya falta poco”. Ese registro más cotidiano conectó con el público. Comentarios como “vamos que ya llega” o “todo listo” acompañaron las imágenes, en una especie de cuenta regresiva compartida. También aparecieron mensajes de amigos, colegas y figuras públicas que siguieron de cerca el proceso. Desde el ámbito político hasta el periodístico, muchos se sumaron con saludos y buenos deseos.

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