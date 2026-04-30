Jorge Macri se distancia de los libertarios y agita agenda de políticas de cuidado en CABA

El jefe de Gobierno impulsa inversiones en tres áreas clave: Educación, Salud y Desarrollo Humano. Los ministros salen a mostrar obras y proyectos. La diferencia con los libertarios.

Con foco en Salud, Educación y Desarrollo Humano y una inversión de más de la mitad del Presupuesto 2026, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , concentra su agenda en el eje de "Cuidado" con el que apunta a mostrar gestión de cara a un año en el que, anticipadamente, los partidos comenzarán a jugar la batalla electoral del 2027 en la que tendrá que rivalizar con los libertarios, que reclaman más ajuste, y el peronismo y larretismo que piden políticas de atención sobre personas en situación de vulnerabilidad.

En las últimas semanas, el mandatario porteño salió a mostrar números del gasto que lleva adelante en tres de los ministerios considerados clave dentro del Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires . Con obras y proyectos en ejecución, el GCBA pone la mirada puesta en temas como salud mental, la educación de los niños en tiempos de redes sociales y las personas en situación de calle, ante los fuertes cambios en las condiciones de vida de la población en el último tiempo.

Al endurecimiento de la agenda en Seguridad, con desalojos de casas tomadas y el ordenamiento del espacio público, políticas con las que apuesta a disputar la agenda con el bloque libertario, Macri busca mejorar la imagen pública que arrastra su Gobierno desde el inicio de su gestión, en especial sobre áreas sensibles, mediante el desembolso de partidas millonarias. Frente a ese escenario, Salud, Educación y Desarrollo Humano concentran la atención del jefe porteño.

"En la Ciudad de Buenos Aires, nuestra gente es el principal capital humano. Hoy están sentado en sillas en las escuelas. Son 733.000 chicos que todos los días van a clase", afirmó la ministra de Educación, Mercedes Miguel, durante un encuentro en el que participó Ámbito en el que trazó los ejes de su ministerio, entre los que menciona la inversión en más de 7 mil obras, la inauguración de seis nuevas escuelas y la proyección de otras dos más. Este año, el desembolso en Educación rondará los $3 billones 469 mil millones .

También abarca el programa Escuelas en Foco y Secundaria Aprende, además de cambios en la curricula con foco en promover la alfabetización, reducir el ausentismo y hacer frente a una problemática que preocupa a las familias: el uso del celular. "Fuimos pioneros en remover los smartphones del aula. Las redes son muy adictivas y tóxicas", dijo y reveló que en el último tiempo más de 47 mil familias firmaron compromisos para retrasar la entrega de teléfonos inteligentes hasta que los niños finalicen la secundaria.

En CABA entienden que los adolescentes enfrentan una pandemia por la ansiedad que genera el uso de las redes sociales, situación que afecta el aprendizaje, la interacción y el relacionamiento en etapas formativas que son cruciales para la vida. Lo consideran como un problema al que no solo hay que presentarle atención sino sobre el cual se debe actuar ya que genera consecuencias en la salud mental de los adolescentes.

Por ese motivo, el ministerio que conduce Miguel articula políticas con Salud, la cartera que conduce Fernán Quirós, que incluyen la capacitación y formación de más de 30 mil docentes para que puedan contar con las herramientas necesarias frente a situaciones críticas vinculadas a la salud psicológica de los niños.

"Para nosotros, las redes sociales son corresponsables de lo que está pasando con los chicos. Los algoritmos están diseñados para que sean adictivas", afirmó la ministra y sentenció: "No hay posibilidad de aprender si los chicos están atravesando una situación compleja de bienestar socioemocional".

En paralelo, CABA lleva adelante el programa "Escuelas en foco", que abarca a unas 503 escuelas en la que estudian unos 90 mil alumnos que reciben acompañamiento semanal de parte de expertos en liderazgo pedagógico para el equipo directivo. El plan abarca a instituciones del ámbito público y del privado y, según aseguran, su implementación permitió mejorar el desempeño de los alumnos en matemática y lengua.

La política educativa de Macri si bien proyecta la construcción de nuevas escuelas, también incluye el cierre y la fusión de grados ante la caída en la matrícula debido a la baja tasa de natalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Prácticamente en todas las comunas se producirá una caída significativa de la cantidad de alumnos en los próximos años.

Durante el 2024, el Gobierno porteño dispuso el cierre de cerca de 80 salas del Nivel Inicial, según se desprende de una respuesta formal del Ministerio de Educación al legislador porteño Matías Barroetaveña. Entre los más afectados está la Escuela Infantil N° 05/01 y los Jardines De Infantes de las Primaria Nº 04 y de la Nº 01 y el Jardín De Infantes Común Nº 03/16º Mafalda, entre otros.

Este año, los cierres continuaron en tres de los siete cursos de la Escuela de Reingreso “Luis Alberto Spinetta”, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La comunidad educativa denuncia que están el riesgo el 40% de los docentes del establecimiento.

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Macri impulsa nuevas obras en hospitales y Quirós pone foco en salud mental

En términos de Salud, el Gobierno porteño prevé desembolsar $2 billones 861 mil millones. En los últimos dos años, el ministerio que conduce Quirós realizó unas 500 obras en instituciones públicas de salud y en Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC). Este año, se proyectan 150 y ya están activas unas 30 en hospitales públicos, entre ellos el Fernández, el Pena, el Pirovano y el Zubizarreta.

En el sistema porteño se atienden más de 1.200.000 personas: 800.000 utilizan el sistema público y 400.000 cuentan con otro tipo de cobertura. El cambio en las condiciones materiales de vida de la población, con aumento del desempleo y una pérdida del poder adquisitivo del salario, provocaron un aumento sostenido de la demanda, principalmente impulsado por sectores medios que migraron desde el sector privado en busca de atención médica.

El ministro de Salud destacó las obras que llevan adelante que, por un lado, permite mejorar la eficiencia del servicio, y por otro, contener la demanda. "En los últimos 2 años hemos aumentado 40% la oferta de servicios. Eso nos permitió contener la demanda", dijo.

En ese marco, defendió la política de Prioridad Porteña para organizar la atención ante el aumento de la demanda. Su implementación no restringe la atención de residentes de otras jurisdicciones, pero sí le otorga preferencia a los vecinos de la Ciudad a la hora de llamar para pedir un turno. Actualmente, unas 25 mil personas por día se comunican al 147, de los cuales unas 24 mil logran acceder a la reserva en el mismo momento. El resto es anotado en un sistema y, en promedio, a las 48 horas cuentan con su turno.

El plan del ministerio para este año también prevé acelerar en la digitalización de las historias clínicas y que para fin de año el sistema pueda ser interoperable, de manera que un paciente pueda acceder a la misma tanto si es atendido en el sistema público como si lo hace en el ecosistema privado. El programa de Agenda Digital cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los aspectos que más preocupa en la cartera que conduce Quirós es, al igual que en Educación, la salud mental, un tema que, según afirman en CABA, es prioritario para Jorge Macri. "Estamos sumando 50 camas nuevas en los hospitales Borda y Moyano", a lo que se le suma la creación de nuevos nodos de neurodesarrollo, instancias en las que trabajan psicólogos y psiquiatras para el cuidado de niños y adolescentes.

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Comedores, planes sociales y más paradores para personas en situación de calle

El otro aspecto que concentra la atención de la Ciudad es Desarrollo Humano. La inversión en Promoción y Acción Social rondará los $2 billones 605 mil millones. Gabriel Mraida, titular del ministerio, asegura que en los últimos dos años "hubo un cambio de paradigma" en la atención a partir de los cambios en la política de planes sociales y en la cobertura alimentaria a comedores mediante un nuevo sistema de registro y la eliminación de los intermediarios.

En lo que va de la gestión, Macri ordenó revisar los convenios con los movimientos sociales que administraban los planes sociales. Se dieron de baja 85 que estaban activos, que les permitían acceder a un trabajo a unas 5000 personas. Para Mraida, eran "empleos precarios sin proyección a futuro". Las prestaciones se transformaron en capacitaciones formativas educativas y laborales, con vinculación con empresas.

En el caso de la política alimentaria, el gobierno porteño también puso la lupa. La cobertura alimentaria abarca a unos 500 comedores a los que asisten diariamente unas 130 000 personas. Ahora, para retirar una vianda, la persona debe acreditar su identidad en una aplicación. "Los comedores pueden tener distintas inclinaciones políticas porque el el tejido comunitario está vivo. Nosotros no tenemos un problema con eso, pero no puede haber un criterio político de asignación de de comida", afirma.

El objetivo, según asegura el ministro, era poder monitorear el funcionamiento de cada uno de estos de estos comedores. "El año pasado cerramos 40 comedores que pudimos constatar que no estaban funcionando de la forma correspondiente: recibían la comida del Gobierno, pero no la entregaban en las condiciones en la cantidad acordadas", se quejó.

Otro vertical de la política social del gobierno porteño apunta a brindar contención y cuidado a las personas en situación de calle. Hace nueve años que las cifras aumentan de forma continuada. El principal motivo es el factor económico, pero los agravantes que impiden a la persona a salir de dicha situación están directamente relacionados con las adicciones y la salud mental.

El 70% provienen del conurbano, según señala Mraida, quien llamó a "trabajar en conjunto" con Provincia para encontrar soluciones. En CABA funcionan activamente unos 61 paradores que alojan a más de 5 mil personas: ofrecen techo, comida, apoyo pedagógico y formación laboral.

Pero hay unas 1500 que optan por seguir en la calle. Para ampliar la contención proyectan la construcción de 15 nuevas casas. "Tres empiezan a construirse esta semana", relevó Quirós a Ámbito.

La problemática de salud mental cruza a los tres ministerios. En el caso de Desarrollo Humano, el abordaje apunta a lograr que la persona quiera dejar la calle para recibir contención en un parador. Por ese motivo, las nuevas casas contarán con personal especializado en psicología y psiquiatría, además de enfermería. "Esperamos llegar a fin de año con el programa completo", confesó el ministro de Salud.

Con el eje de "Cuidado", uno de los cinco puntos que marcan la agenda gubernamental porteña, el jefe de Gobierno apunta a marcar diferencia con la gestión nacional libertaria, cuya centralidad está puesta en el recorte del gasto público. "Nosotros tenemos superávit pero también invertimos en obras", chicanean en los pasillos de Uspallata. La disputa hacia el 2027 ya comenzó a jugarse.