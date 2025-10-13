Jorge Macri inició gira oficial por Dubái, Abu Dabi y Shanghái en busca de inversiones para CABA

El alcalde porteño participó de la Feria GITEX Global en el Dubai World Trade Centre y el Dubai Harbour. Luego se reunió con Mohamed Al Kuwaiti, Head of Cyber Security del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Jorge Macri junto al Head of Cyber Security del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, Dr. Mohamed Al Kuwaiti, el ministro Bereciartua y el secretario Pompeo, en Dubai.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , inició este lunes una gira oficial por Dubái, Abu Dabi y Shanghái junto a una delegación de trabajo con el objetivo de atraer inversiones estratégicas, fortalecer los lazos de cooperación internacional y consolidar el posicionamiento global de la Ciudad.

La misión se enmarca en una agenda integral para proyectar a Buenos Aires como un modelo de innovación urbana en América Latina y un socio confiable en el nuevo mapa del desarrollo global.

Durante su paso por los Países del Golfo, Macri estará acompañado por Fulvio Pompeo, secretario General; Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad; Gustavo Gago, secretario de Comunicación y Ana Ciuti, Subsecretaria de Relaciones Internacionales.

Este lunes, participó en la Feria GITEX Global, el principal evento tecnológico de Medio Oriente que reúne a líderes globales en innovación, inteligencia artificial, movilidad y ciberseguridad. La exposición, que se realiza en el Dubai World Trade Centre y el Dubai Harbour, reúne a los principales actores globales del sector público y privado y se consolida como una de las plataformas más relevantes del mundo para impulsar soluciones en innovación tecnológica, inteligencia artificial y transformación digital aplicada a las ciudades.

En su primer día, mantuvo un encuentro con el Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Head of Cyber Security del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y presidente del UAE Cyber Security Council (Consejo de Ciberseguridad de los Emiratos Árabes Unidos).

Bajo su liderazgo, los EAU avanzaron 42 posiciones en el Índice Global de Ciberseguridad de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), consolidándose como uno de los países más destacados en la materia. Durante la reunión se abordaron políticas de protección de datos, gestión de riesgos digitales y cooperación en materia de ciberseguridad aplicada a la gestión pública.

La comitiva mantendrá reuniones con autoridades gubernamentales, fondos soberanos y empresas líderes en desarrollo urbano, energía, transporte e innovación.

La gira concluirá en Shanghái, donde se impulsará una agenda orientada al intercambio con los ecosistemas de innovación y desarrollo urbano más avanzados de Asia.

Este recorrido reafirma la decisión de Buenos Aires de asumir un rol activo en la transformación del escenario global, tender puentes entre regiones y culturas, y proyectarse como una ciudad moderna, abierta y preparada para liderar los desafíos urbanos.