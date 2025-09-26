Jorge Macri se reunió con el alcalde de San Pablo y visitó a empresarios para afianzar cooperación y atraer inversiones

El alcalde mantuvo un encuentro con Ricardo Nunes en busca de reforzar la relación institucional entre ambas ciudades y presentar a Buenos Aires como un destino para nuevas inversiones internacionales. También dialogó con empresarios locales.

De visita en la ciudad de San Pablo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se reunió con el prefeito, Ricardo Nunes, para profundizar en la agenda conjunta en materia de seguridad, innovación, movilidad sustentable y desarrollo económico . El alcalde apuesta a reforzar el eje Buenos Aires–São Paulo como el principal polo de competitividad urbana de América Latina. Previamente visitó Río de Janeiro y mantuvo encuentros con el mandatario local, Eduardo Paes , y con empresarios.

La capital argentina y la ciudad brasileña mantienen una r elación de hermandad desde 1999 respaldada por un acuerdo de cooperación que establece líneas de trabajo en diferentes ámbitos como la cultura, seguridad y urbanismo. Ambas participan en redes internacionales y espacios multilaterales como la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas , Urban 20, C40, ICLEI, Metrópolis y Mercociudades, desde donde impulsan con posiciones comunes proyectos de impacto global.

“Buenos Aires y São Paulo somos motores económicos y sociales de la región; tenemos la responsabilidad de liderar juntos la agenda de innovación y desarrollo que América Latina necesita” , señaló Macri tras el encuentro con Nunes. De acuerdo a cálculos oficiales, cada ciudad concentra aproximadamente el 20% del PBI de Brasil y Argentina y representan los principales polos económicos de sus países.

Son, además, actores estratégicos en la agenda de desarrollo y crecimiento regional. Desde el GCBA remarcan que ambas se posicionan como hubs de innovación y desarrollo, capaces de atraer talento, escalar proyectos de economía del conocimiento y generar un ecosistema competitivo que fomenta la creación de startups, unicornios y nuevas oportunidades de inversión.

Durante la jornada, el jefe de Gobierno se reunió con empresarios y autoridades de SP Negocios, la agencia de promoción de inversiones de la ciudad. Según informó el Gobierno porteño, se abordaron "iniciativas en economía digital, industrias creativas y sostenibilidad, promoviendo la creación de un ecosistema de innovación y empleo de calidad".

“Nuestra Ciudad tiene proyectos concretos, reglas claras y talento para ofrecer. Queremos que São Paulo y Buenos Aires trabajen como socios estratégicos para atraer inversiones y construir juntos el futuro de la región”, subrayó el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo acompañado por una delegación integrada por Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales, y Ana Ciuti, Subsecretaria de Relaciones Internacionales.

jorge macri san pablo Jorge Macri recorrió las instalaciones de Smart Sampa. GCBA

“Estos lazos reafirman la vocación de liderazgo que tiene nuestra Ciudad en la región y son la muestra de la decisión de seguir trabajando junto con nuestros socios de Brasil”, sostuvo Pompeo, quien junto a Ciuti destacaron el potencial de esta agenda para profundizar los intercambios técnicos y la atracción de inversiones.

La cooperación incluyó también la visita a Smart Sampa, la mayor iniciativa de videovigilancia de América Latina, que integra tránsito, emergencias, transporte público y fuerzas policiales mediante tecnología avanzada de reconocimiento facial. Junto con el Centro de Monitoreo Urbano en Buenos Aires, son ejemplos de buenas prácticas en la región.

Macri también recorrió la Vila Reencontro, parte del programa Reencontro de São Paulo, que ofrece vivienda transitoria, asistencia social integral e inserción laboral para personas en situación de calle, evaluada como referencia para la agenda de contención social que impulsa Buenos Aires.

La agenda de Jorge Macri en Brasil

Con esta agenda, Buenos Aires y São Paulo consolidan el eje de competitividad más influyente de América Latina y se proyectan como plataformas regionales de innovación, desarrollo y atracción de inversiones, ofreciendo infraestructura moderna, seguridad urbana y un entorno dinámico para el crecimiento de empresas y ciudadanos.

En su visita a Brasil, Macri también viajó a Río de Janeiro, donde el jueves mantuvo reuniones con el prefeito Eduardo Paes y con empresarios locales. La invitación oficial fue cursada por la administración de la ciudad brasilera y refleja el interés por la capital argentina.

Según consideraron desde CABA, la visita permite "profundizar la cooperación con la capital argentina, que busca consolidarse como un socio confiable y pragmático para la región". Además marca un paso clave para posicionar a la Ciudad como líder regional, impulsando una agenda compartida con Río.