Jorge Macri presentó el Presupuesto 2026: equilibrio fiscal, cambios en ABL y fuerte foco en obra pública por subte F

El jefe de Gobierno envió la "Ley de Leyes" a la Legislatura para que sea tratada antes del recambio parlamentario. La hoja de ruta estima un superávit de $259 mil millones y prevé destinar el 20% a desarrollo, principalmente, en lo que refiere a Transporte. Además, insistirán con el proyecto para eximir Ingresos Brutos a no profesionales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , envió este martes a la Legislatura el Presupuesto 2026 que marcará el rumbo de las cuentas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para su tercer período. Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo mantiene el objetivo del equilibrio fiscal. Además, a diferencia de Nación, prepara una fuerte inversión del 20% en obra pública, con foco en la línea F de subte. También plantea nuevos cambios en el impuesto inmobiliario y ABL.

El equipo económico del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo terminó de trazar el fino de las partidas que componen la "Ley de Leyes" para el próximo año y, en horas de la tarde, fue enviado al Palacio de la calle Perú, donde el oficialismo y la oposición se preparan para un debate arduo, en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre.

Al igual que en años anteriores, las pautas macroeconómicas previstas en el texto reflejan las estimaciones que establece el Presupuesto del Estado nacional. Los cálculos proyectan un incremento del 5% en el nivel de actividad del 5%, un aumento de la inflación del orden del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar para fines del próximo año . En números duros, estiman un gasto total de 17 billones 341 mil millones que serán solventados con recursos previstos en $17 billones 347 mil millones.

De acuerdo al proyecto, los ingresos y gastos corrientes que CABA calcula para el ejercicio 2026 muestran un Resultado Económico Primario de $3 billones 691 mil millones. En tanto que el Resultado Primario -recursos totales menos gastos Totales, sin contabilizar los intereses de la deuda- prevé un registro superavitario en $259 mil millones.

El cálculo que hacen en CABA ubica la torta de Recursos Tributarios en el orden de los $14 billones 193 mil millones, de los cuales $12 billones 599 mil millones corresponden a recursos propios. Asimismo, el $1 billón 594 mil millones restante se componen de los ingresos en concepto de las transferencias por la coparticipación que reciben desde Nación.

"Se trata de un presupuesto equilibrado por quinto año consecutivo, que alcanza los 17 billones de pesos y que hace foco en un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”, destacó Arengo, el economista correntino que administra las cuentas públicas del Gobierno porteña, quien afirmó que cerca del 62% del total del presupuesto se destinará para partidas sociales para "el cuidado de los vecinos". Por caso, Educación tendrá la partida más alta, con el 20%, seguido por Salud, con el 16,5%.

En ese contexto, para el 2026 se proyecta un gasto de capital del 20% del total del presupuesto. El promedio histórico de la Ciudad durante los últimos años fue del 16%. El principal destino de los fondos será Transporte, que tendrá una partida presupuestaria de un billón 25 mil millones de pesos, el 5,9% del total, cuadruplicando la inversión respecto al 2023.

subte f El subte F, uno de los ejes de la obra pública porteña.

En el desagregado de movilidad, las líneas de subte, y en particular el avance de F, ocupa un lugar destacado. "Estamos destinando una partida de 285 mil millones de pesos para el inicio de las obras de la nueva línea F de subte y también se van a renovar por completo todas las formaciones de la línea B, la más utilizada por los usuarios, entre muchas obras más”, remarcó Arengo.

Las obras de la nueva línea, que una vez finalizada conectarán Barracas con Plaza Italia, comenzarán el año próximo a través de las obras de ingeniería, civil y con la compra de equipamiento. Según confirmaron desde GCBA, la licitación para la construcción propiamente dicha se realizará el mes próximo. Un total de 22 empresas locales e internacionales manifestaron su interés en participar. El inicio de las tareas recién iniciarán en 2027 y se extenderán durante 5 años, con un presupuesto total estimado en u$s1.500 millones.

Cambios en el Impuesto Inmobiliario y ABL

El Presupuesto 2026 enviado esta tarde a la Legislatura prevé también modificar el cálculo del impuesto inmobiliario y de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). En el proyecto aprobado a fines del 2024 y que actualmente se encuentra en vigencia se comenzó a considerar la zona geográfica a la hora de determinar los montos a pagar, lo que, según fuentes porteñas, permitió aportar progresividad. Logrado el objetivo, se retornará al modelo previo que actualiza por inflación y por valuación.

En el caso del Impuesto Inmobiliario, solo se regirá por la variación de los precios. Desde Ciudad explicaron que por cuestiones administrativas que refieren tanto al momento en el que se toma la valuación de los inmuebles como al momento de la emisión de las boletas, en la primera cuota de enero del 2026 se tomará como referencia el incremento del costo de vida registrado en Agosto 2025. A partir de ese momento se actualizará sucesivamente mes a mes.

En lo que corresponde a la tasa del ABL habrá dos esquemas. El primero prevé actualizaciones por inflación en los inmuebles que cuenten con una valuación fiscal igual o inferior a $32 millones. Según cálculos oficiales, están englobados 1.044.667 de las partidas, es decir, el 63% del padrón. En tanto que los inmuebles que tengan un valor fiscal superior a ese monto, la tasa se actualizará por inflación más 1% mensual.

El texto ingresó esta tarde por mesa de entrada al Palacio de la calle Perú, donde se espera que los ministros del gabinete capitalino desfilen entre el 13 y el 24 de octubre para defender la hoja de ruta del macrismo. En Uspallata confían en que su tratamiento podría darse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pase a quedar como tercera fuerza en el recinto, detrás de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. "Creemos que se va a estar tratando en la segunda semana de noviembre", aseguran.