Jorge Macri lanzó medidas contra la ludopatía infantil y cierra nuevas licencias para operadores de apuestas

"Las apuestas online están creciendo día a día y esto es un problema real, concreto. Queremos ser bien claros: con los chicos, no. No está bien que los chicos apuesten. En esto estamos todos de acuerdo: no hay duda de que los chicos no tienen que jugar o apostar. Y esto ya está generando graves consecuencias. ¿Por qué no deben apostar? Porque no están maduros, porque están en pleno proceso de crecimiento y son muy influenciables. Necesitan una protección especial. Por eso, ahí, tenemos que intervenir", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se reunió con especialistas en ludopatía infantil y también con legisladores para trabajar en las medidas sobre esta problemática.