José Luis Espert anunció el lanzamiento de su precandidatura a presidente en Juntos por el Cambio

"En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país", señaló Espert, al presentar su libro "La Argentina deseada" en la Feria del Libro de Buenos Aires, y anunció: "Ahora quiero ser yo el que de buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante".