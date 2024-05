José Luis Espert sobre la ley Bases: "El escenario más probable es que va a salir, pero con modificaciones"

"La Ley Bases va a salir, lo mismo que el paquete fiscal. En Diputados se trabajó de manera muy prolija con este proyecto, no sé cómo lo está trabajando el Senado, pero el escenario más probable es que va a salir, aunque con modificaciones ", sostuvo el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara baja.

Espert sobre los proyectos de reforma jubilatoria: "Es mentirle a los jubilados"

En la misma línea, Milei insistió sobre la ley de administración financiera y señaló que durante años se terminaron sancionando leyes ilegales, porque se aprobaron normas que van en contra de esa ley de administración financiera, que está vigente desde hace más de 30 años".

Para Espert, los proyectos de reforma jubilatoria presentados por la oposición "violan esa ley, y espero que ninguno prospere porque es mentirle a los jubilados, ya que esas iniciativas no tienen financiamiento. No se puede aumentar el gasto público si no se recorta otro gasto público".

ley omnibus diputados congreso jose luis espert 31-01 Espert cuestionó los proyectos de reformas jubilatorias de la oposición.

"Si la política deja de jugar con estos proyectos de mentirle a los jubilados, podemos arrancar con un crecimiento sólido y sostenible", agregó.

El Senado retoma actividades y debate el paquete fiscal de la ley Bases en comisiones

La Cámara de Senadores volverá a la actividad este martes: el plenario de comisiones se reunirá para debatir el paquete fiscal de la ley Bases en Presupuesto y Hacienda a partir de las 16, mientras la titular y vicepresidenta, Victoria Villarruel, afina los detalles de la negociación con la oposición dialoguista.

La ley Bases no llegó al 25 de mayo y, por ese motivo, los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) apuran el debate en la Cámara alta: En las últimas horas, la vicepresidenta y la titular del Senado, Victoria Villarruel, se reunión al ministro del Interior, Guillermo Francos, al vicepresidente de Gabinete, José Rolandi, y a la secretaria de Planeamiento Estratégico, Mará Ibarzabal Murphy, con el objetivo de destrabar el conflicto y obtener el dictamen.