José "Pepe" Mujica advirtió que Argentina será "una bomba de tiempo" si gana Javier Milei

A su vez, el ex tupamaro dijo que pese a los negativos números de la economía argentina, el postulante oficialista, Sergio Massa, es "el más racional" de los que compiten con chances de ser electos para ocupar el Sillón de Rivadavia.

"Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta como dice, el pueblo argentino, conociéndolo, se va a armar de una bronca que termina en represión", pronosticó sobre Milei el ex mandatario del vecino país, quien agregó: "No lo deseo, ojalá me equivoque".