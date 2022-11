Fuerte cruce de Grabois y Acuña: "Siempre le echan la culpa a los más débiles"

Soledad Acuña y Juan Grabois en el panel 2022.jpg

Acuña vs. Grabois: cruces por el presupuesto educativo

La primera pregunta al panel de los cinco invitados fue sobre los aspectos positivos de la educación en Argentina. Al finalizar esa ronda, en el turno de Juan Grabois, surgió el primer cuestionamiento: “Mando a mis hijos a escuela pública, es una opción de vida, un compromiso ético. Me cuesta entender cómo los ministros de Educación no lo hacen, es algo ridículo”, lanzó.

Entre los invitados había justamente dos funcionarios de esa área: Soledad Acuña, por la Ciudad, y Horacio Ferreyra, secretario de Educación de la municipalidad de Córdoba. “Me parece que tendrían que dedicarse a otra cosa si no creen realmente en lo que ellos hacen en su práctica cotidiana”, expresó Grabois en su primera participación.

“Hay una lenta degradación, sobre todo en el dato que dio Argentinos por la Educación sobre el presupuesto de la Ciudad, donde va bajando año tras año, eso es lo que yo veo en los barrios”, sentenció el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

A su turno, Soledad Acuña recogió el guante y cuestionó al “populismo educativo”, como responsable de la caída en la calidad de la educación. “Estamos en un momento de las peores crisis de la educación de la Argentina”, remarcó la funcionaria de la Ciudad.

Grabois había mencionado en su análisis que hay una “degradación” que generó, entre otras cosas, la caída del nivel educativo. “Es en lo único que coincido con Grabois, en que hay una lenta degradación, que viene de hace 50 años”, retomó Acuña y allí aprovechó para responderle al dirigente social.

“Gran parte de esa degradación es el populismo educativo, por hacer creer que cantidad reemplaza a calidad y reemplazar la exigencia con un falso concepto de equidad”, disparó la ministra ante el auditorio, con Grabois a su lado en el panel.

Larreta-y-Acuna.jpg Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta, los apuntados por la comunidad educativa por la actual política en Educación. Canal Abierto

Clima tenso en la sala y críticas de ambos márgenes de la grieta

“El populismo educativo suena feo, pero peor es el populismo punitivo”, agregó Juan Grabois. En la presentación del evento, se vio un video en el que se mostraban imágenes del Encuentro Nacional de Padres y Madres por la Educación, que se desarrolló en Rosario meses atrás.

“Imaginate si a toda esa gente los hubiesen denunciado penalmente, los hubieran perseguido y los estuvieran estigmatizando todos los días porque les dicen populistas”, retrucó el dirigente del frente Patria grande contra la ministra porteña, en alusión a las denuncias contra padres de alumnos que tomaron escuelas el mes pasado.

Acuña no se quedó atrás y justificó su visión de la degradación educativa a la que hizo referencia Grabois. “Creo que parte de esa degradación comenzó cuando los sindicatos empezaron a sentarse en las sillas de los ministerios, entonces el interés del niño como sujeto estudiante pasó a ser reemplazado por el interés corporativo de un sindicato”, profundizó la ministra.

“Tenemos una crisis de valores. Debemos poner de moda el trabajo, recuperar en términos educativos el valor de la palabra esfuerzo y la palabra mérito, y volver a resignificar la palabra equidad, que se ha vaciado de contenido con el populismo educativo”, justificó.

Grabois subió el tono y siguió cuestionando a Acuña por lo ocurrido en la toma de colegios. “No hay que tener tanto miedo a los que dicen los pibes y los padres. Si la participación fue buena para lo de la pandemia, donde estaba de acuerdo en abrir las escuelas, si ahí estaba bien luchar, ¿por qué está mal ahora?”, sentenció.

“Lo último es el presupuesto. La ley dice que es el 6% del PBI y es menos. En la Ciudad, que es el distrito más rico donde los pibes deberían tener la educación de Oslo, va bajando todos loa años”, replicó Grabois y agregó: “Eso que pasa en la Ciudad es peor en el país”.

Juan-Grabois-Abogado Ignacio Petunchi

Críticas a los funcionarios de educación

El dirigente social apuntó así sus cuestionamientos contra los funcionarios de educación de todo el país, sin dejar de lado las críticas a Soledad Acuña. “Escucho a los ministros como si fueran comentaristas. Están hace 7, 10 años en la función pública y parece que no tienen ninguna responsabilidad”, esgrimió.

“La responsabilidad es siempre de los que no se exigen, no tienen méritos o no se esfuerzan. ¿Quiénes son los que no se exigen, no tienen méritos o no se esfuerzan? Para mí son los funcionarios”, enfatizó Grabois. Este comentario generó gestos de molestias de algunos de los presentes.

Allí fue donde se “picó” la charla, cuando uno de los oyentes retrucó a Juan Grabois. Fue el ministro de Educación de Mendoza quien se mostró en desacuerdo e intentó seguir la discusión, lo invitó a ver los datos de esa provincia y criticó el desaire del dirigente social.

“La responsabilidad la tienen los gobiernos, hay que hacerse un poquito más cargo y dejar de echarle la culpa siempre a los más vulnerables y débiles”, continuó Grabois. “Esforzáte más papá, si no funciona. Esforzáte más, si para eso te pagan. Banquensé la responsabilidad que tienen como funcionarios”, sostuvo desde arriba del escenario, en respuesta al ministro mendocino.