Alberto Fernández: "A los jubilados hay que recomponerle de modo creciente sus ingresos"

"Hemos cuidado que los jubilados terminen a fin de año ganándole a la inflación de este año. si no fuera así, tendremos que corregirlo porque el objetivo nuestro es que los jubilados no pierdan frente a la inflación", resaltó el Presidente en declaraciones a NET TV.

FMI

El Presidente aseguró que "un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) despertará la confianza", a través de "un programa de objetivos" y "una mejor redistribución del ingreso".

Fernández dijo que "el objetivo de la economía argentina "es lograr la racionalidad" tras "un déficit fiscal que creció por la inversión adicional para superar la pandemia" del coronavirus.

El Presidente remarcó que "hay que reducir el déficit público" porque "no es bueno en ninguna circunstancia", y consideró que "la reducción del déficit va a ayudar a que la inflación vaya cediendo".

Según Fernández, para eso hay dos posibilidades: "Una es achicar la economía, que genera pobreza y reduce la actividad económica; y la otra es crecer, como hicimos en 2003 con Néstor (Kirchner), sin los programas del Fondo, que ya sabemos cómo terminan".

Por eso, apostó que un "acuerdo definitivo" con el FMI "despertará la confianza", a través de "un programa de objetivos" y "una mejor redistribución del ingreso".

Precios

Acerca de la suba de precios el primer mandatario puso como ejemplo que en la construcción hubo situaciones "especulativas de algunos corralones" y alertó que están trabajando con la Secretaría de Comercio porque "nadie puede especular con esto".

"No lo voy a permitir", subrayó el Presidente, quien dijo que no tolerará "la especulación en pandemia con gente que está sufriendo y con gente por debajo de la línea de la pobreza".

En ese sentido, Fernández consideró que "los grandes perdedores de la pandemia fueron los cuentapropistas, los empleados y las Pymes (pequeñas y medianas empresas)", que "recién ahora ven una recuperación".

Por otro lado, el mandatario indicó que las tarifas "se discutirán en marzo próximo" con un plan en el "que por primera vez serán selectivas".

Fernández admitió que "el problema más serio es la carencia de divisas" que se utilizan para "importar insumos" y también para "ahorrar", porque la sociedad "vio procesos inflacionarios y confía más en el dólar que en el peso argentino".

"Recibimos el país en una situación calamitosa y encima vino la pandemia", completó el Presidente.

Cristina

El mandatario afirmó que "hace un tiempito" que no se ve con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero aclaró que su relación de "antes es igual que ahora".

"Hace un tiempito. Nuestra relación de antes es igual que ahora. Tengo por ella un cariño real", enfatizó Fernández.

Sostuvo que en el Frente de Todos "se puede discutir, pero no llegar a una ruptura, porque significa (Mauricio) Macri", en alusión a un posible regreso al poder del ex presidente

El mandatario dijo que el hecho de que no conviene llegar a una ruptura "los saben todos" los que integran la coalición oficialista.

Albertismo

El Presidente afirmó que "no" se enamora del poder, por lo que no va a "hacer el albertismo" sino "un liderazgo racional", y aclaró que él es "uno más del proyecto" político.

"No voy a hacer el albertismo. No me enamoro del poder. No soy el proyecto, soy uno más del proyecto", enfatizó Fernández en declaraciones a NET TV.

En ese marco, destacó que no piensa "todo absolutamente igual" que la vicepresidenta Cristina Kirchner, y precisó: "Lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas al punto de que se quiebren. Todos estamos absolutamente convencidos de la importancia de la unidad, que también pasa por respetar las diferencias".