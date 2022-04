Dirigentes del PRO y Espert se sumaron a la marcha convocada por los ruralistas

"Siempre apoyamos al campo. No entiendo al gobierno, enfrenta trabajadores con trabajadores. Que respete el derecho a manifestarse", dijo el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa desde el lugar.

Por su parte, Bullrich sostuvo que la marcha "no es en contra de nadie, para subirse a ningún lado, sino que es el reconocimiento de una necesidad".

Quien también dijo presente es el diputado liberal, José Luis Espert, quien explicó en C5N las razones de su adhesión a la marcha: "Yo estoy acá como un trabajador más, como un laburante más, acompañando también a otros trabajadores, comerciantes y empresarios, jubilados, maestros y monotributistas que vienen a expresar su hartazgo con un gobierno que nos demuele impuestos y banca a las mafias sindicales".

"Defender una Justicia independiente, defender que no se le cobren retenciones a los productores agropecuarios, defender que no haya mafias sindicales, defender que los argentinos nos merecemos seguridad no me parece político, es un reclamo que estpa en la gente desde hace mucho rato", agregó.

Varios dirigentes de la coalición opositora ya habían adelantado por redes sociales su apoyo a la convocatoria de hoy, con la etiqueta en redes sociales #23AYoVoy. También se sumaron los diputados de JxC Graciela Ocaña, Alvaro de Lamadrid, Waldo Wolf y Silvia Lospennato, entre otros.

Sobre la marcha de hoy, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo que si "hay un reclamo que tenga que ser atendido, se hará", pero remarcó el trabajo conjunto permanente con las entidades agropecuarias que no participarán de la protesta, al tiempo que volvió a afirmar que las retenciones no subirán.

"Respecto al ´tractorazo´, la posición del Ministerio es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente", manifestó Domínguez desde Israel, donde se encuentra en vista oficial junto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.