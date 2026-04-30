Luis Caputo se reunió con la reina Máxima previo a su participación en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la monarca en Bariloche y luego se sumará al tradicional foro que reúne a referentes del sector privado. Hay expectativa por su mensaje ante líderes del mundo de los negocios.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió este jueves en Bariloche con la reina Máxima de Holanda , en el marco del Foro Llao Llao , que convoca a empresarios y referentes del sector privado.

“ Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas ”, destacó Caputo en sus redes sociales tras el encuentro.

Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy

El Foro Llao Llao se realiza una vez al año en el hotel del mismo nombre y reúne a empresarios, emprendedores y figuras clave del mundo de los negocios.

La presencia del ministro, en un viaje que no estaba previsto en su agenda oficial, despertó expectativa entre los empresarios , atentos a posibles definiciones o señales económicas.

El evento está integrado por más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones.

Entre sus miembros se encuentra el Consejo de la Fundación, compuesto por Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

Dudas por la presencia de Javier Milei en el Foro Llao Llao 2026

Al igual que el año pasado, cuando Javier Milei optó por no asistir, no se cursaron invitaciones a funcionarios o dirigentes de la política nacional o local. En esta oportunidad se espera la presencia del Presidente de la Nación, aunque la organización no confirmó su concurrencia.

La última -y hasta ahora única- vez que el libertario asistió al Foro Llao Llao en calidad de Jefe de Estado fue en 2024 durante el primer año de su mandato, en un clima de euforia por parte de los empresarios que aún veían con optimismo las primeras medidas de su Gobierno. En aquel entonces, Milei, fiel a su estilo, les habló sin rodeos: "En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir".

Entre las declaraciones más resonantes que dejó a su paso por el evento, Milei defendió a los empresarios que durante el kirchnerismo compraban dólares en negro para resguardarse de la inflación. "Si me pongo el traje de economista, le recomendaría a mi cliente que compre dólares. Eso después figura como fuga. Y si los compran en negro mejor, así no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles", dijo y agregó: "El que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado"