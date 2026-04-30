Nahuel Gallo declaró ante la Justicia por las torturas que denunció haber sufrido en Venezuela

El gendarme argentino relató en sede judicial lo que vivió durante los 448 días que estuvo detenido. Busca ser reconocido como víctima directa en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo.

Nahuel Gallo denunció ante la Justicia Federal las torturas que aseguró haber sufrido durante su detención en Venezuela.

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves ante la Justicia Federal argentina y denunció las torturas que aseguró haber sufrido durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela . Fue la primera vez que relató en sede judicial los hechos que, según afirmó, atravesó desde su arresto, ocurrido el 8 de diciembre de 2024 .

Tras la declaración, Gallo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió la presentación judicial como un paso difícil, pero necesario. “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad ”, expresó.

En ese mismo mensaje, el gendarme sostuvo que “el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo” . Además, remarcó que su decisión de declarar apunta no solo a su caso personal, sino también a otros detenidos extranjeros y venezolanos que, según señaló, permanecen bajo condiciones similares.

Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El… pic.twitter.com/JZig5SSaFk

La declaración se produjo después de que, el 17 de abril , Gallo se presentara como querellante en la causa que tramita en la Justicia argentina contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen chavista por presuntos crímenes de lesa humanidad .

En ese expediente, el gendarme pidió ser reconocido como “víctima directa”. Según su presentación, fue privado ilegítimamente de su libertad en Venezuela y permaneció detenido hasta el 2 de marzo de 2026, cuando fue liberado y pudo regresar a la Argentina.

Durante ese período, según denunció, se desconoció su paradero durante un tiempo prolongado, no se informó formalmente su detención a una autoridad judicial y tampoco se le comunicaron los motivos del arresto. También afirmó que estuvo incomunicado y sin acceso efectivo a asistencia legal ni consular.

nahuel gallo Nahuel Gallo permaneció 448 días detenido en Venezuela.

“Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”, planteó Gallo.

El gendarme también aseguró: “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

La causa por crímenes de lesa humanidad contra Maduro

La causa contra Maduro en la Justicia argentina fue iniciada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar determinados delitos graves aunque hayan ocurrido fuera del país.

El expediente fue presentado en enero de 2023, cuando Maduro tenía previsto viajar a Buenos Aires para participar de una cumbre de la CELAC. Desde entonces, la Justicia argentina avanzó con órdenes de captura contra el dirigente venezolano, Diosdado Cabello y otros funcionarios del chavismo.

En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Ramos solicitó formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina.

Gallo, de 34 años, recuperó la libertad el 2 de marzo luego de una gestión que involucró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Dos días después, habló públicamente en el país y afirmó que se encontraba en buen estado de salud, aunque atravesaba un proceso de estudios médicos y de readaptación. En esa primera aparición estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni.