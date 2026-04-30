Ordenaron hacer estudio pericial sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La pericia, a cargo de la Dirección Criminalistica y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, buscará determinar la autenticidad de las escuchas y si hubo manipulación o uso de Inteligencia Artificial.

Ordenaron hacer estudio pericial sobre los audios atribuidos a Spagnuolo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves realizar un estudio pericial para corroborar el origen y la veracidad de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

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La medida fue dispuesta por el juez tras la orden que dio la Cámara Federal cuando trató el planteo de nulidad interpuesto por los acusados. La pericia la realizará la Dirección Criminalistica y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

El magistrado también ordenó determinar si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración o edición por medio de la Inteligencia Artificial.

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