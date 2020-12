Jueza Arbilla, denunciada por mal desempeño en Consejo de Chubut, se atornilla en causa contra Indalo

La saga que reveló Ámbito comenzó con un puñado de demandas laborales que inició el estudio de abogados liderados por José María Venancio. Con sentencia a favor, y con aval de la magistrada cuestionada, decidieron ejecutarla a partir del secuestro y posterior remate de bienes -como un generador de alto valor- pero que pertenecían a Ganadera Santa Elena SRL, una firma distinta a la demandada, que se denomina Establecimiento Santa Elena SA. Varios de esos elementos ya fueron constatados por la justicia: por ejemplo, el costo de un flete para trasladar el generador desde las instalaciones de la empresa fue el doble que el valor de la demanda; casualmente, la herramienta fue “aparcada” en un campo pertenciente a Elías Silvano Simeoni, quien resultaría ser “ganador” de la compulsa. Un elemento final: el precio pagado fue de $97 mil pesos, cuando el valor del generador Caterpillar era de u$s 120 mil dólares, un valor unas 200 veces mayor al del remate. Los abogados de Ganadera Santa Elena SRL se presentaron en la causa y lograron, mediante sendas presentaciones, detener el remate de otros bienes que habían sido secuestrados por orden de Arbilla. A esta acción, la jueza la calificó insólitamente como un posible delito. Sin embargo, parte del argumento para conceder lo pedido por Venancio en su demanda inicial fue que la empresa no se había defendido como correspondía, lo contrario a lo que luego aseguró. La firma, como gran parte del Grupo Indalo se encuentra con inhibición general de bienes dictada en el marco de la causa Oil Combustibles que se tramita en los tribunales porteños de Comodoro Py. Allí deberían haber solicitado autorización al Tribunal Oral Federal N°3 para rematar bienes que conforman parte del activo de las empresas y de las que no podían desprenderse. No ocurrió.