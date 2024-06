Karina Milei habló por primera vez con los medios y ratificó la defensa a Sandra Pettovello

"Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro", remarcó el Presidente. En esa línea, advirtió: "No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insinuó el mandatario y agregó que no descarta “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.

A su vez, este martes irrumpió en la conferencia de prensa diaria de Manuel Adorni donde sostuvo que "es la mejor ministra de la historia" y reiteró que "la corrupción la tienen los kirchneristas".

"Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".