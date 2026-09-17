Karina Milei lleva la campaña el sábado a San Pedro: fobia de la La Libertad Avanza al conurbano bonaerense

El Presidente estará el viernes en Bahía Blanca visitando un proyecto del RIGI. Su hermana encabeza una cumbre al día siguiente en la segunda sección electoral.

Karina Milei encabezará 48 horas continuas de campaña en la provincia de Buenos Aires: este viernes estará con Javier Milei en Bahia Blanca y el sábado en San Pedro al frente de un acto de La Libertad Avanza junto a legisladores provinciales, concejales y la primera intendenta libertaria.

"Siempre es preferible armar actos en el interior, en La Libertad Avanza le escapan al conurbano" , admite ante Ámbito uno de los organizadores del acto del sábado en la segunda sección electoral. El razonamiento remite a la campaña del 2025 cuando el entonces candidato bonaerense José Luis Espert debió huir en moto y sin casco ante el repudio de vecinos de Lomas de Zamora durante una acto de LLA en ese municipio.

Este sábado en San Pedro, Karina Milei estará acompañada por Sebastián Pareja , jefe de LLA en provincia de Buenos Aires, por legisladores provinciales y 26 concejales libertarios de municipios de la segunda sección como Arrecifes (2), Baradero, Capitan Sarmiento (2), Carmen de Areco, Colon, Exaltacion de la Cruz (2), Pergamino (3), Ramallo (2), Rojas, Salto, San Andres de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolas (2), San Pedro (2) y Zarate (4).

Pablo Morillo y Analia Corvino, serán los diputados bonaerenses en representación de la segunda sección. Pero también fue invitada la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, primera intendente mujer del municipio quien luego de resultar electa por Juntos por el Cambio se mudó a La Libertad Avanza. "Encontrarnos con la militancia y los coordinadores de San Pedro y alrededores para fortalecer la organización territorial, escuchar las demandas locales y coordinar el trabajo político del espacio", es el lema del encuentro que comenzará a las 9:30 con la inauguración del local de LLA. Habrá una rueda de prensa medios locales y a las 10:30 será el inicio de la actividad en el salón La Rueda.

El conurbano bonaerense no es sólo el principal bastión electoral del peronismo. Es también el epicentro del modelo de ajuste y caída del consumo del modelo de Javier Milei a partir del congelamiento de salaros, desregulación de la actividad económica, apertura de importaciones y cierre de Pymes y empresas. Por eso la campaña bonaerense de LLA hará foco en distritos del interior de la provincia. La actividad de este viernes en Bahia Blanca, y la del sábado en San Pedro, son una muestra de lo que se viene en 2027.

Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja participaron de la octava edición de “Bien Montados” en Lincoln, junto a representantes de la Cuarta Sección.



El campo, y particularmente este evento, son motores no solamente de crecimiento y de desarrollo económico, sino también… pic.twitter.com/Tdjjd86a3D — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) September 6, 2026

La semana pasada, Karina, Pareja y Santilli también habían optado por una localidad del interior bonaerense. Estuvieron en Lincoln donde participaron de la octava edición de “Bien Montados”, junto a representantes libertarios de la cuarta sección. "El campo, y particularmente este evento, son motores no solamente de crecimiento y de desarrollo económico, sino también de valores y tradiciones que conectan con lo más profundo de la argentinidad", fue el mensaje que difundieron.

Mañana Milei estará en Bahia Blanca acompañado por Karina y Diego Santilli visitando un proyecto RIGI de la empresa Mega. El gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, a cargo de la Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), con una inversión total de u$s365.398.669. Las obras estarán asociadas al poliducto “Loma La Lata - Bahía Blanca”, cuya traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y a la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

La estrategia de Karina Milei

La hermana del Presidente y jefa de LLA a nivel nacional opta así por el interior bonaerense para activar la campaña en el principal distrito electoral del país. El viernes estará en la sexta sección junto a Javier Milei y a Santilli, jefe de gabinete y potencial candidato a gobernador de Buenos Aires. El sábado en San Pedro, reunirá a la tropa de la segunda sección. Un diseño de campaña que revela las dificultades del oficialismo para hacer pie en el conurbano bonaerense donde se concentra el mayor volumen de votos. Solo entre la primera y la tercera sección electoral, dominada en su mayoría parte por intendentes del peronismo, se concentra el 66% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires representa casi el 37% del padrón electoral del país. En 2025 hubo más de 14 millones de personas habilitadas para votar y La Libertad Avanza logró resultados disímiles en las urnas. Perdió por paliza en los comicios locales desdoblados por el gobernador Axel Kicillof pero se impuso agónicamente en las legislativas nacionales para renovar diputados nacionales en el Congreso.