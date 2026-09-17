OpenAI tantea al mercado con una ronda de inversión por u$s1,2 billones antes de salir a Wall Street

La creadora de ChatGPT mantiene conversaciones preliminares con inversores para una nueva ronda de capital. La operación supondría un salto de más del 40% frente a su última valoración y llegaría después de postergar su salida a bolsa, que ahora apunta a 2027.

OpenAI explora una nueva ronda de financiación privada que podría llevar su valoración por encima de los u$s1,2 billones, en una nueva señal del fuerte apetito inversor por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA), pese a las dudas y la postergación de salir a la bolsa.

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Las conversaciones se encuentran todavía en una etapa preliminar y fueron impulsadas por los propios inversores, interesados en aumentar su exposición a la compañía antes de una eventual salida a bolsa. Tanto el tamaño de la operación como la valoración final todavía podrían modificarse.

La potencial ronda representaría un nuevo salto para la creadora de ChatGPT. En marzo, OpenAI cerró una financiación por u$s122.000 millones que llevó su valoración posterior a la inversión hasta los u$s852.000 millones.

De concretarse una valuación de u$s1,2 billones, supondría un incremento de alrededor del 41% frente a aquel valor en apenas unos meses.

La operación también permitiría a OpenAI captar nuevos recursos mientras posterga su desembarco en los mercados públicos y continúa destinando fuertes inversiones al desarrollo de nuevos modelos y a la ampliación de su capacidad de cómputo.

OpenAI posterga su salida a bolsa

Las negociaciones aparecen después de que el CEO de OpenAI, Sam Altman, descartara una oferta pública inicial durante 2026. La compañía continúa trabajando en una eventual salida a bolsa, pero el proceso no se concretaría antes de 2027.

La posibilidad de realizar una nueva ronda privada le daría a OpenAI mayor margen para decidir cuándo avanzar con su IPO y, al mismo tiempo, permitiría a inversores de largo plazo incrementar sus participaciones antes de que la compañía comience a cotizar públicamente.

Altman aseguró recientemente que la empresa no siente presión para salir a bolsa durante este año y vinculó la decisión de esperar con el trabajo que todavía debe realizarse en materia de seguridad y alineación de la inteligencia artificial.

La posibilidad de realizar una nueva ronda privada le daría a OpenAI mayor margen para decidir cuándo avanzar con su IPO OpenAI

La decisión llega en momentos en que los principales referentes de la industria tecnológica comenzaron a elevar sus advertencias sobre los riesgos asociados al rápido desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados.

Sin embargo, esas preocupaciones conviven con un fuerte interés financiero por el sector. La nueva valoración que estudia OpenAI volvería a elevar el listón entre las compañías privadas de inteligencia artificial y reforzaría la competencia por capital con Anthropic, desarrolladora de Claude.

La carrera por las valuaciones de la inteligencia artificial

La potencial ronda de OpenAI se produce en medio de una aceleración de las valuaciones de las principales compañías de inteligencia artificial.

Anthropic alcanzó recientemente una valoración de u$s965.000 millones tras captar nuevo capital y también avanza con los preparativos para una eventual salida a bolsa.

En ese escenario, una valoración superior a u$s1,2 billones volvería a colocar a OpenAI por encima de su principal competidor y consolidaría a ambas compañías entre las empresas privadas de mayor valor del mundo.

La nueva ronda también serviría como paso previo a una eventual IPO de OpenAI. La compañía mantiene en preparación su llegada al mercado bursátil, aunque Altman señaló que probablemente no se produzca hasta 2027.