El "Muñeco" se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y tras arribar a dicho país rompió el silencio ante los medios de prensa que lo esperaban. "Es un desafío totalemnte nuevo para mí", manifestó.

Gallardo habló por primera vez luego de asumir en Ecuador: "Estaba con deseo de volver a trabajar"

Marcelo Gallardo voló desde Buenos Aires rumbo a Quito para ser presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador.

Tras su salida de River en febrero pasado, el "Muñeco" emprenderá un nuevo ciclo en su carrera y dirigirá por primera vez a un seleccionado, un anhelo que manejaba hace tiempo.

“Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar” , expresó ante los medios que lo esperaron en el aeropuerto.

Además, Gallardo reveló que ya había sido buscado por Ecuador tiempo atrás: “Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián (Beccacece). En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”.

"Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento” , soltó ilusionado.

Después de sus experiencias en Nacional, River y Al-Ittihad, Gallardo afrontará un trabajo con una dinámica distinta: deberá construir su equipo durante las ventanas internacionales, sin la convivencia cotidiana que tuvo en los clubes.

El "Muñeco" destacó la calidad del plantel que tendrá a disposición. "Se da un poco de todo: la buena generación de futbolistas que tienen, jugadores jóvenes con talento, con presencia en equipos importantes, otros con potencial enorme", describió.

#River “DESEO DAR ESE GRAN PASO ”.



La Federación Ecuatoriana de fútbol presentó a Marcelo Gallardo bajo el lema de dar SALTO DE CALIDAD, SUBIR LA VARA y COMENZAR UNA NUEVA ERA.



Respecto a eso y lo que lo convenció de tomar este desafío, el DT aseguró “La MUY BUENA… pic.twitter.com/y7h2tbRwJm — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) September 17, 2026

Entre los nombres que integran esa generación aparecen Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Nilson Angulo, Pervis Estupiñán y Willian Pacho. El entrenador también se reencontrará con Kendry Páez, a quien dirigió en River, dentro de un grupo que buscará sostener el crecimiento del seleccionado.

"Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que escuché de los futbolistas en esta llegada", manifestó Gallardo. Su vínculo está previsto hasta el Mundial 2030, horizonte de una gestión que comenzará con una gira de amistosos por Asia.

Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador

El debut del "Muñeco" está previsto para el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur, en Suwon.

La gira continuará en Japón, donde Ecuador participará de un cuadrangular amistoso: enfrentará al seleccionado local el 1 de octubre y cerrará su participación el lunes 5 ante Panamá o Nueva Zelanda, según el resultado del primer cruce.