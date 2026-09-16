Javier Milei negó un uso electoral de Malvinas: "Es una estupidez mayúscula" + Agregar ámbito en









El Presidente vinculó las últimas medidas con los dichos de Donald Trump y explicó que la estrategia busca presionar a empresas que operan en las islas.

Javier Milei rechazó la idea de que las acciones sobre Malvinas tengan fines electorales. RT

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles que las recientes iniciativas del Gobierno vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas respondan a una estrategia electoral. El mandatario sostuvo que las medidas forman parte de un plan previo y aseguró que los dichos de Donald Trump funcionaron como un "disparador externo".

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"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó Milei durante una entrevista brindada a Neura. Además, aseguró que la decisión de realizar la cadena nacional del 3 de septiembre surgió durante una reunión de Gabinete previa.

El Presidente sostuvo que el anuncio estuvo relacionado con las declaraciones realizadas a fines de agosto por Trump. Consultado entonces sobre la posición estadounidense respecto de Malvinas, el mandatario norteamericano respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", aunque no anunció un cambio concreto en la postura de Washington.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", afirmó Milei. Luego insistió en que las medidas no surgieron por razones electorales: "Es algo que venimos gestando hace tres años".

La estrategia del Gobierno para presionar a las empresas Milei explicó que uno de los objetivos centrales es "meter presión" sobre las compañías que participan de actividades económicas en las islas sin autorización argentina y obligarlas a evaluar si continúan allí o desarrollan proyectos energéticos dentro del territorio continental argentino.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", explicó. La estrategia ya había sido planteada por el Gobierno tras la cadena nacional: las compañías vinculadas con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas podrían enfrentar restricciones para participar en desarrollos como los de Vaca Muerta. Además, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra empresas, directivos y proveedores relacionados con esas actividades. "Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política", sostuvo Milei. El Presidente enmarcó además la estrategia en la reconfiguración geopolítica internacional y en la alianza de su Gobierno con Estados Unidos. En esa línea, consideró que el escenario internacional puede ofrecer una oportunidad para profundizar la posición argentina sobre Malvinas y volvió a rechazar las críticas sobre una supuesta utilización electoral del tema. El Gobierno había anunciado el 3 de septiembre un paquete de medidas que incluye endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas y sus proveedores.