La Libertad Avanza activa campaña: Javier Milei pisa Buenos Aires y recibe a legisladores en Rosada

El Presidente se muestra en modo candidato en el interior de la provincia de Buenos Aires. Se le acortan los tiempos a LLA en el Congreso.

Javier Milei desembarcará este viernes con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires . El proyecto de reelección de La Libertad Avanza depende con urgencia en 2027 de, al menos, un resultado decoroso en el principal distrito electoral del país. Con elevados niveles de rechazo en el conurbano bonaerense, principal bastón político del peronismo, el Presidente visitará Bahía Blanca, municipio donde se concentran varias iniciativas del régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) lanzado por el Gobierno.

La provincia de Buenos Aires representa casi el 37% del padrón electoral del país. En 2025 hubo más de 14 millones de personas habilitadas para votar y La Libertad Avanza logró resultados disímiles en las urnas. Perdió por paliza en los comicios locales desdoblados por el gobernador Axel Kicillof pero se impuso agónicamente en las legislativas nacionales para renovar diputados nacionales en el Congreso.

Hace tres semanas, Milei protagonizó su primera recorrida de campaña. Aprovechó un discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario para celebrar un recorrido con la militancia libertaria en esa ciudad de la provincia de Santa Fe. La semana pasada repitió la escena pero en Misiones, luego de una presentación ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Este viernes, será su primera incursión de campaña en la provincia de Buenos Aires. Lejos del conurbano, donde se concentran los mayores niveles de rechazo a la gestos libertaria, el Presidente se mostrará en un distrito del interior en la sexta sección con Santilli, su jefe de Gabinete y precandidato a la gobernación. El modelo económico de Milei está más orientado a un corte extractivista para la explotación de recursos naturales en los sectores energético, minero, ganadero y agrícola radicados en la interior del país. Y castiga al sector productivo y de comercios asociados al conurbano bonaerense .

Por eso Milei optó por Bahía Blanca para su estreno en la campaña bonaerense. A pesar de ser un municipio a cargo de un intendente cercano a La Cámpora, como Federico Susbielles, en ese distrito se concentran varios proyectos del RIGI. Se trata de las instalaciones de las empresas que actualmente cumplen con los requisitos del régimen grandes inversiones como Fértil Pampa, de Pampa Energía, Mega y TGS.

Pampa Energía cuenta con un proyecto para construir una planta de fertilizantes en Bahía Blanca con una inversión proyectada de alrededor de u$s1.2000 millones. Tanto que el directorio del Puerto de Bahía Blanca informó que ya otorgó una reserva de tierras al proyecto, por un período de seis meses, con posibilidad de renovación por el mismo lapso. En el caso de la empresa Mega, el Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, a cargo de la Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), con una inversión total de u$s365.398.669.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía, encuadrada en el sector petróleo y gas y contempla la ampliación de un proyecto preexistente que no estaba adherido al régimen. Las obras estarán asociadas al poliducto “Loma La Lata - Bahía Blanca”, cuya traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y a la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

El RIGI de La Libertad Avanza

Transportadora Gas del Sur (TGS) también confirmó que concretará en Bahía Blanca la mayor inversión de su historia en base a un proyecto de líquidos de Gas Natural con la ampliación de sus instalaciones en el área White – Galván, como salida natural de la producción de Vaca Muerta. El proyecto contempla una inversión aproximada de u$s3.000 millones -la mayor en la historia del país para un desarrollo de procesamiento de líquidos del gas natural- y busca crear una cadena industrial integrada que abarque procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación de productos derivados del gas. La segunda gran etapa del proyecto se desarrollará en Bahía Blanca, donde TGS planea construir un complejo industrial de fraccionamiento, almacenamiento y despacho para exportación.

La de este viernes será la tercera visita de Milei a Bahía Blanca. La primera tuvo ocurrió el domingo 17 de diciembre de 2023, una semana después de su asunción y tras el temporal que provocó la muerte de 13 personas y graves daños en distintos puntos de la ciudad. La segunda fue el miércoles 12 de marzo de 2025, luego de la inundación registrada el viernes 7 de ese mes, con 18 víctimas fatales y miles de evacuados y graves daños en viviendas, comercios e infraestructura.

El lunes, sin embargo, Milei volverá a encabezar una reunión de Gabinete con todos sus ministros en Casa Rosada. La agenda legislativa será la prioridad del temario. El Presidente definirá junto a Pablo Quirno (Cancillería), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) los detalles del proyecto de ley que tiene previsto ingresar esta misma semana por la Cámara de Diputados sobre la cuestión Malvinas. Se trata de un agravamiento de sanciones a las empresas que operen en las aguas del archipiélago además de una aplicación de los rubros más allá de hidrocarburos.

La agenda del Congreso

La iniciativa que podría ser enviada este mismo lunes al Congreso contempla también la creación de un Consejo Nacional de Seguridad integrado por distintas áreas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el de Seguridad para lo que el oficialismo enviaría a los titulares de esas carteras a defender el proyecto a las comisiones. Tras el abrupto giro del Gobierno en relación a la cuestión Malvinas, que llevó a Milei de defender el derecho de autodeterminación de los kelpers a definir al reclamo de soberanía como una "causa sagrada", La Libertad Avanza apuesta a animar el último trimestre del periodo ordinarios de sesiones con este proyecto en el Congreso.

Por la tarde, Milei recibirá a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza para ofrecerles una nueva "masterclass", esta vez, sobre el Presupuesto 2027 que deberá ser enviado este martes a la Cámara de Diputados. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre en el Congreso y la agenda legislativa pendiente ya apremia al oficialismo de cara a un 2027 donde la parálisis parlamentaria suele marcar el ritmo de la campaña electoral.

Desde el proyecto de "zonas frías" pendiente de aprobación en el Senado, la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, Inocencia Fiscal II, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el super RIGI, el proyecto de Malvinas y el Presupuesto 2027, son todas iniciativas que deberán lograr consenso en el contexto de relaciones cada vez más tirantes entre los gobernadores y la Casa Rosada por la definición de candidaturas en los distritos.