Kicillof: "Macri nos endeudó por 100 años y si vuelve JxC lo hará esta vez por 500 años"

El gobernador de Buenos Aires y precandidato de Unión por la Patria (UP), Axel Kicillof , lanzó una serie de críticas a la oposición y dijo que tienen "amenazas" en lugar de propuestas, al mismo tiempo que instó a la ciudadanía a que "concurra a votar" el próximo domingo. Los dichos del funcionario fueron durante una entrevista radial, a días del cierre de campaña de los candidatos para las PASO .

Según Kicillof, “la oposición no tiene problemas sino amenazas. Esta vez no hay disfraces como pasó en 2015. No hay promesas, tienen amenazas”, expresó en diálogo con Radio con Vos este domingo.