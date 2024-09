La advertencia del rector de la UBA a Javier Milei: "Con el veto de esta ley se está hipotecando el futuro del país"

ricardo gelpi.JPG Ricardo Gelpi es rector de la UBA desde junio de 2022. UBA

En detalle, la suba incluye un incremento para los costos operativos y los salarios de docentes y no docentes. Esta suba generará un impacto fiscal de $735.598 millones , lo que implica el 0,14 % del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Según detalló Gelpi, la situación en la UBA es crítica: el rector aseguró que se quedaron sin recursos para pagar reactivos y muchos profesores comenzaron a dejar la universidad. “Tenemos un atraso salarial del 40% al 50%, eso es un hecho fáctico. No tenemos plata para investigación, y hablo con conocimiento de causa: no podemos comprar reactivos para la investigación, no podemos publicar trabajos que aumentan el prestigio de la universidad. Eso no es política, son hechos concretos”, sentenció.

“Señor Presidente: como docente, como investigador y profesor y como rector de la UBA, le pediría por favor, por el futuro del país, que no se vete esta ley. Por el futuro del país de la gente joven, de la educación pública, de la investigación y de la salud pública, que son los pilares de un país del primer mundo”, concluyó el rector de la renombrada universidad.

Desde el gobierno nacional, desmintieron las acusaciones del sector educativo y aseguraron que tienen "un diálogo permanente" con las universidades. En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: "desde que asumimos hubo 270% de aumento en los gastos de funcionamiento y $49.000 millones para hospitales universitarios, sumado a que creció el 76,1% la pauta salarial".

En este sentido, Adorni opinó sobre el paro y sentenció: "Las medidas no alimentan el diálogo”. En los primeros 7 meses de la gestión de Javier Milei, se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales en comparación con el mismo período de 2023, a valores reales.

CTERA llamó a un nuevo paro nacional universitario

A través de sus redes sociales CTERA anunció un nuevo paro nacional y marcha federal educativa, abriendo un nuevo conflicto entre el gobierno nacional y el sector educativo. " 2 de Octubre Paro y Marcha Federal Educativa. ¡BASTA DE AJUSTE", afirmaron en una publicación en sus redes sociales.

2 de Octubre Paro Nacional y Marcha Federal Educativa

¡Basta de Ajuste! — CTERA (@cteracta) September 24, 2024

La anterior medida de fuerza del gremio data del 23 de abril de este año, donde también los docentes nucleados en la confederación llevaron a cabo un paro nacional que tuvo gran nivel de acatamiento en todo el país. En esta ocasión, entre los puntos principales de reclamo CTERA exige un mayor presupuesto para la Educación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Además, el gremio liderado por Alesso utilizará la jornada de paro para oponerse a las reformas jubilatorias y el veto a la propuesta legislativa de financiamiento universitario.

El gremio docente no será la única organización que activó un plan de lucha contra las medidas de la gestión libertaria. Por su lado, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de las Artes (ATUNA) también confirmaron una huelga, que se lleva a cabo este jueves 26 de septiembre.

Además, otras organizaciones se mostraron a favor de la medida que se llevará a cabo el 2 de octubre. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron que se acoplarán a la marcha universitaria. La central obrera, con el cosecretario Pablo Moyano a la cabeza, brindó una conferencia de prensa en la tarde del miércoles para confirmar su adhesión a la marcha universitaria federal: "Como corresponde, la CGT va a dar todo el apoyo y va a movilizar el 2 de octubre en defensa del presupuesto universitario", afirmó el titular de Camioneros.