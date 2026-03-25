La UBA se consolida a nivel global: cinco carreras entre las 50 mejores del mundo y 12 en el top 100

Con un análisis de varias aristas, vuelve a aparecer entre las mejores del planeta. Su presencia se ubica en áreas clave del conocimiento.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) vuelve a posicionarse entre las instituciones académicas más destacadas del mundo según el QS World University Rankings by Subject 2026 , uno de los indicadores internacionales más reconocidos en materia educativa . En esta edición, la casa de estudios logró ubicar 12 disciplinas dentro del Top 100 global y cinco entre las 50 mejores del planeta , consolidando su presencia en áreas clave del conocimiento.

El ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, analiza el desempeño de más de 1.900 universidades en 55 disciplinas académicas , evaluando variables como la reputación académica, la valoración de empleadores, la producción científica, las citaciones y la proyección internacional de los equipos de investigación. En ese contexto, la UBA reafirma su lugar entre las universidades con mayor impacto en la región y el mundo.

Entre las carreras mejor posicionadas a nivel global, la UBA se destaca especialmente en Lenguajes Modernos (22°) , Derecho (34°) , Ingeniería en Petróleo (35°) y Antropología (43°) , mientras que Historia del Arte se ubica dentro del rango 26-50 , consolidando la fortaleza de la institución tanto en áreas técnicas como en ciencias sociales y humanidades.

Además, la universidad mantiene una presencia sólida dentro del Top 100 mundial en otras disciplinas relevantes como Arquitectura/Entorno Construido , Historia , Comunicación y Medios y Veterinaria , todas posicionadas en el puesto 51° . A su vez, también figuran Sociología (64°) , Arte y Diseño (74°) y Política y Estudios Internacionales (99°) , lo que refleja una amplia diversidad académica con reconocimiento internacional.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi , subrayó la relevancia de estos resultados en un contexto complejo: “Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando , nuestros profesores, investigadores y nodocentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial . Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario.”

En cuanto a las grandes áreas del conocimiento, la universidad también mostró avances significativos. Ciencias Naturales mejoró su posición global al pasar del puesto 175° al 145°, mientras que Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del 151° al 135°. Por su parte, Ingeniería y Tecnología ascendió del 152° al 143°, y Artes y Humanidades se mantuvo firme en el puesto 24°, consolidándose como uno de los pilares más sólidos de la institución. En tanto, Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ubicándose en el puesto 51°.

Aparecen nuevas aéreas de la UBA en el ranking

Otro aspecto destacado de esta edición es la ampliación de la presencia de la UBA en nuevas áreas temáticas, lo que da cuenta de la expansión y diversificación de su producción académica. Entre las disciplinas que ingresaron este año al ranking se encuentran Estadística e Investigación Operativa, Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales.

Carreras UBA 2 Varias carreras de la UBA figuran en el ranking.

Este crecimiento le permitió a la universidad ser evaluada en 48 de las 55 disciplinas analizadas, un indicador que refuerza su carácter transversal en la generación de conocimiento y su inserción en campos estratégicos que abarcan desde las ciencias duras hasta las ciencias sociales.

En esa línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó el valor institucional de este reconocimiento: “Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Seguiremos trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este”.

Con estos resultados, la UBA no solo consolida su posición como una de las universidades más influyentes de América Latina, sino que también reafirma su protagonismo en el escenario académico global, sostenido en la calidad de su enseñanza, su producción científica y el compromiso de toda su comunidad educativa.