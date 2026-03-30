La UBA participará de la misión Artemis II con Atenea, un microsatélite que viajará rumbo a la Luna

La Facultad de Ingeniería de la UBA contribuyó al desarrollo de Atenea, el CubeSat argentino que será desplegado en la misión tripulada Artemis II de la NASA, la primera alrededor de la Luna en 54 años.

Artemis II será la primera misión tripulada alrededor de la Luna en 54 años.

En el marco de la Expedición Artemis II de la NASA , la primera misión tripulada alrededor de la Luna en 54 años, la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) participó en el desarrollo de Atenea , un CubeSat argentino que será desplegado antes del acercamiento lunar y que aportará datos clave para futuras misiones de exploración profunda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de un CubeSat clase 12U , de aproximadamente 30 x 20 x 20 centímetros , que viajará dentro del Orion Stage Adapter (OSA) junto con otros tres microsatélites. Será liberado unas cinco horas después del lanzamiento , cuando el módulo se separe de la nave Orion.

Argentina quedó entre los cuatro países seleccionados para incluir un microsatélite en la misión, junto con Corea del Sur, Arabia Saudita y Alemania , luego de cumplir con los estrictos requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la NASA para una misión tripulada.

“Somos casi 50 países los que firmamos el convenio con la NASA para participar del proyecto Artemis II. Solo cuatro quedamos seleccionados, habiendo 14 lugares en el cohete para cargas útiles como un micro satélite”, explicó Alejandro Martínez , decano de la FIUBA.

El satélite Atenea permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales . Entre sus funciones principales figuran la medición de radiación en órbitas bajas y profundas , la evaluación de blindajes y componentes comerciales, la prueba de fotomultiplicadores de silicio , la recopilación de datos GPS por encima de la constelación y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance .

La UBA participó del proyecto con el desarrollo de Atenea.

Estas tareas permitirán elevar el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) de subsistemas clave y potenciar su uso en misiones más complejas, tanto de la NASA como de futuros programas espaciales nacionales.

El profesor Fernando Filippetti, director del Proyecto ASTAR y responsable de FIUBA en ATENEA, destacó que uno de los grandes objetivos es la validación en condiciones reales de vuelo, tanto de componentes como de recursos y procedimientos.

ARTEMIS II_ATENEA_ La expedición Artemis II de la que participará la UBA.

“Contamos con un equipo integrado casi en su totalidad por estudiantes, que desarrollan las distintas partes del satélite. La última vez que intentamos incorporar uno de nuestros satélites en una misión fue en el año 2000”, señaló.

El proyecto está liderado por la CONAE, con la colaboración de múltiples instituciones argentinas, entre ellas la UBA, la UNLP, la UNSAM, la CNEA, el Instituto Argentino de Radioastronomía y VENG S.A.

Por parte de la UBA participaron los departamentos de Electrónica y Física, con intervención de distintos laboratorios e investigadores. Actualmente, Guillermo Salvatierra y Fernando Filippetti se encuentran en Cabo Cañaveral siguiendo los preparativos del lanzamiento, previsto para los próximos días.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un vuelo histórico de diez días alrededor de la Tierra y la Luna. La nave Orion seguirá una trayectoria free return, que le permitirá rodear el satélite natural y regresar utilizando la gravedad lunar.

Será además la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17, en 1972, y su éxito será determinante para avanzar hacia Artemis III, que prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar.