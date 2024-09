"Tenemos que dejar atrás las universidades dependientes de la política partidaria", dijo el secretario de Educación

El funcionario nacional dio un discurso en un acto en el Hotel Libertador, organizado por el Rotary Club. “Tenemos que pasar de las universidades dependientes de la política partidaria y de los gobiernos de turno, a través de la lógica del presupuesto, a la verdadera autonomía universitaria que implica su descorporativización y su autarquía económica”, dijo. Y añadió: “Insistimos, no hay ningún problema con las universidades, todo lo contrario, en el Gobierno sin duda venimos de universidades, queremos las universidades”.

Al respecto, Torrendell expresó: “Tenemos que fortalecer las universidades y no de utilizarlas o de ponerlas al servicio de intereses parciales. Las universidades tienen un mérito enorme, muchos docentes, alumnos, investigadores se han desarrollado aún pese a muchos problemas institucionales que hay en las universidades, que son públicos y notorios, no hace falta detallarlos tal vez”.

En cuanto a la ley de financiamiento educativo, repitió el argumento de Javier Milei respecto a que el proyecto sancionado por la oposición no explicita qué partidas se recortarían para generar los recursos. “Cuando se aplican recursos a un objeto, hay que ver la fuente de financiamiento, y en la ley que se aprobó eso no está explicitado”, afirmó. “No me corresponde opinar, pero el tema es en qué vamos a dejar de gastar. Lo mismo ocurre con el Presupuesto del año que viene, donde respecto al presupuesto universitario ya dicen que es insuficiente… perfecto, que en el Congreso se defina de dónde se va a sacar”, sostuvo, y afirmó que el veto de Milei será total.