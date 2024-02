La CGT no descarta realizar un nuevo paro general tras el rechazo del salario mínimo

Al ser consultado sobre una posible medida de fuerza, Moyano aseguró que "se va a discutir, por supuesto. El Gobierno se presentó a través de este personaje... Se cagaron porque la reunión tenía que a haber sido presencial. Estuvimos 40 minutos discutiendo con el tipo este, te desconectaban. No hubo posibilidad de charlar".

"El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon propuesta alguna", expresó la CGT en un duro comunicado.

Milei, por su parte, brindó declaraciones esta mañana y, frente a la falta de acuerdo, aseguró que el Gobierno no definirá el monto del salario mínimo por decreto. "No me van a ver fijando ningún precio. Las paritarias son libres", ratificó.

"¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó el mandatario libertario.

Pablo Moyano.jpg Pablo Moyano advirtió que la CGT podría convocar a un nuevo paro general.

La CGT va a discutir un nuevo paro general

En este marco, la Central General de los Trabajadores (CGT) discutirá las próximas medidas de fuerza que llevará a cabo para reclamar un aumento del salario mínimo, entre otros puntos de conflicto.

En declaraciones radiales, Moyano afirmó que en el encuentro de ayer "no hubo discusión de empresarios con la CGT, la propuesta fue cero" y dijo que, "después de años de funcionamiento democrático del Consejo del Salario, pasó lo mismo que en el Congreso, la soberbia y la improvisación del gobierno". "Estuvimos cinco horas en un circo del secretario de Trabajo, Omar Yasin, con los empresarios", aseguró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo paro, Moyano contestó: "No sé la fecha, pero la CGT está facultada para tomar nuevas medidas".

El comunicado de la CGT ante el rechazo del salario mínimo

"El Gobierno hizo fracasar la reunión del Salario Mínimo, Vital y Móvil", es el comienzo del comunicado que firmó la CGT apenas terminó la reunión, en la que había propuesto llevar el SMVM un 85% más arriba de su valor actual.

"Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo", sostienen en el texto.

"La Confederación General del Trabajo viene solicitando desde diciembre la reunión del Consejo para establecer un nuevo Salario Mínimo y un nuevo valor de la asignación por desempleo", añaden desde la central obrera.