Salarios: uno a uno, todos los sectores que cobrarán aumentos y bonos en febrero

Si bien las paritarias no tienen techo, las negociaciones en su mayoría apuntaron al empate con el Índice de Precios al Consumidor y no a superarlo. En los próximos días, hay gremios claves que todavía esperan alcanzar un acuerdo.

Uno de ellos es el de empleadas domésticas, cuyo haber se encuentra congelado desde diciembre y aún no tienen aumentos previstos. La Secretaría de Trabajo demora el llamado a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Días atrás, desde el gremio explicaron a Ámbito que desconocen el motivo por el que no se citó a la comisión, ya que estaba previsto un encuentro en diciembre para rever si era necesario un reajuste salarial en el último mes del año, pero no se llevó a cabo.

El otro acuerdo que sigue pendiente es el de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que se declaró en "estado de alerta" ante las fallidas negociaciones. Todavía sigue latente la amenaza de un paro de colectivos.

En la última audiencia celebrada el lunes, la UTA exigió tres condiciones de ajuste en sus salarios para no activar la medida de fuerza y avanzar con las negociaciones:

Salario inicial de $777.700 para enero;

Aumento a $972.125 para febrero,

Suma no remunerativa de $126.921.

Una audiencia virtual prevista para este miércoles con las autoridades de la Secretaría de Empleo, la de Transporte y las Cámaras Empresariales, será fundamental para saber si habrá medidas de fuerza.

Los docentes universitarios, en tanto, pidieron comenzar rápido las negociaciones salariales y aún esperan la convocatoria.

El Sindicato de Luz y Fuerza, por su parte, se encuentra en paro total de actividades del sector generación luego de una frustrada negociación por paritarias, los trabajadores de prensa están en el inicio de las negociaciones y los azucareros se declararon en estado de alerta a la espera de negociar un aumento salarial.

En ese contexto, el que sigue es un listado de los sectores cuyos salarios tendrán aumento este mes:

Estatales

El sindicato de los trabajadores del Estado (ATE) acordó un aumento del 16% para los haberes del mes de enero que se cobrarán en febrero. Aunque el convenio permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y superar el acumulado anual de inflación, los referentes del sector manifestaron la necesidad de que los encuentros paritarios sean mensuales y que el Gobierno retrotraiga las modificaciones en las leyes laborales.

Para el personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, se homologó un incremento salarial del 16% con vigencia a partir del 1° de enero, aplicable sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas al 31 de diciembre de 2023.

El incremento salarial se aplicará a todas las escalas y grados del Convenio Colectivo de Trabajo General, con excepción de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

Construcción

Los trabajadores nucleados en la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) cerraron un aumento del 20% con el sueldo de enero. Este acuerdo estará vigente hasta este 31, luego las partes volverán a revisar la cifra para actualizarla febrero.

Metalúrgicos

Los trabajadores metalúrgicos arreglaron una paritaria que empata el porcentaje que dio la inflación de diciembre. Así obtienen un 25,5% con los sueldos de enero a cobrar en febrero. Además el sindicato pautó encuentros mensuales con empresarios y una próxima reunión en febrero para actualizar los montos de acuerdo a la inflación.

Bancarios

El sindicato que conduce Sergio Palazzo informó que el sector tendrá un adelanto al mes de enero del 20% que se aplica a todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales. Así, un salario mínimo inicial en enero arranca en los $904.000 incluyendo un porcentaje de participación de ganancias. Además, se pautó una próxima revisión en febrero para actualizar salarios de acuerdo a la inflación.

Aceiteros

Los empleados aceiteros lograron un incremento por encima de la inflación de diciembre. El incremento del 41% garantiza un salario básico inicial de $992.161 para el primer escalafón.

Farmacéuticos

En tanto, la Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) acordó un aumento paritario del 86,13% sobre la base de los salarios de diciembre, que se otorgará de forma retroactiva desde enero hasta marzo. Este gremio nuclea a farmacéuticos de Ciudad y del conurbano bonaerense. El aumento se aplicará en tres tramos: un 43,47% en enero, luego un 22,93% en febrero, y finalmente, se completará con un 19,43% en marzo. Estos porcentajes fueron calculados sobre la base de diciembre pasado, ya que fue el último mes en el que se registró una recomposición salarial.

Por otra parte, los empleados farmacéuticos de las distintas categorías cobrarán un adicional no remunerativo por única vez en enero, febrero y marzo de entre $32.000 y hasta $74.000, de acuerdo a la categoría.

Trabajadores de carga y descarga

El gremio cerró un incremento trimestral del 51% y fijó una cláusula de revisión automática según inflación. Por ende, los incrementos pactados se liquidarán provisoriamente y una vez publicado el IPC del mes anterior, se ajustará el aumento correspondiente al mes a liquidar.

Camioneros

El sindicato conducido por Pablo Moyano obtuvo un incremento del 33,5% y busca recomponer al menos una parte de los salarios de los camioneros. De esta manera se suma al 61% acordado previamente para septiembre 2023-enero 2024. Así cobrarán en enero y febrero de la siguiente manera: 12,5% enero y 21% febrero.

Además, los transportistas resolvieron definir aumentos en marzo y abril.

Petroleros

En la paritaria anual 2023, los trabajadores del petróleo tuvieron un incremento del 183,2%, por debajo del IPC anual que alcanzó el 211,4%. De todas formas, se logró un aumento del 47,6% para enero, con revisión en febrero.

Para la rama de refinerías, depósitos y almacenajes, por el acuerdo se aplicará un incremento del 55% en enero, alcanzando el 148,1% acumulado en el período de nueve meses.

Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron un nuevo acuerdo paritario mensual.

Este convenio incluye una recomposición del 11% para diciembre (se suma al 13,3% acordado en el cierre paritario anterior), más un incremento del 20% en lo que respecta a enero, por debajo del IPC, lo que lleva al salario básico bruto a $573.423 con presentismo. Se acordó volver a negociar en el mes de febrero.

Alimentación

Los trabajadores de la alimentación nucleados en la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA) acordaron un nuevo aumento de más del 54% para los meses de enero y febrero, antes de que se reabra la discusión paritaria en marzo 2024.

El acuerdo implicó una suba del 34% para enero, acumulativo sobre los salarios de diciembre 2023, y otro aumento de un 20,9% en febrero, sobre la base salarial del corriente mes. El salario básico se posicionaría alrededor de los $600.000.

Además los trabajadores recibirán un bono extraordinario de $ 40.000 por única vez, para reforzar los ingresos frente al índice de inflación.

Sindicato del seguro

El Sindicato del Seguro llegó a un acuerdo y confirmó un aumento del 54% para el primer bimestre (enero-febrero) de 2024. Según indicaron las autoridades, el incremento impactará en todos los trabajadores del sector.

El gremio, conducido por Jorge Sola, remarcó que las actualizaciones salariales se dividirán en dos tramos, tomando como base los haberes de diciembre 2023.

De esta manera el aumento acordado es de 32% para enero y de 22% para febrero y habrá una nueva revisión en marzo. Tal como señala el escrito, los empleados del "grupo 1", que realicen 8 horas de trabajo diarias, cobrarán un salario bruto de $ 930.000 una vez finalizado el bimestre.

Trabajadores de la industria del gas

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) y las cámaras empresariales acordaron un aumento récord del 211% para los últimos 10 meses y la entrega de un súper bono de $650.000. En febrero volverán a reunirse y la expectativa del gremio es realizar acuerdos mensuales actualizados por inflación como la mayoría de los gremios.

Seguridad privada

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) revisó su paritaria y estableció un incremento del 21,1% para el bimestre enero-febrero 2024, que modifica las escalas salariales y sienta las bases para una nueva revisión el próximo mes.

Con el acuerdo recientemente homologado por la Secretaría de Trabajo, un vigilador general percibirá desde enero un sueldo básico de $247.000, que sumado a los adicionales de presentismo, viáticos y una suma no remunerativa, conforma un salario bruto de $490.000.

La paritaria fue firmada por la conducción de UPSRA al mando de Ángel García y las autoridades de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Las partes acordaron retomar al diálogo paritario el próximo 15 de febrero para evaluar la situación económica y determinar nuevas subas en los sueldos de la seguridad privada.

Pasteleros

El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros que conduce Luis Hlebowicz logró un incremento salarial del 24%, luego de negociaciones con las cámaras empresarias de la actividad. Los acuerdos de revisiones salariales implican un incremento para el mes de enero en beneficio del personal nucleado en el convenio colectivo de trabajo 272/96.

En enero se incorpora en el salario básico el ingreso no remunerativo correspondiente a diciembre 2023 y se abona una nueva asignación no remunerativa de un 24% para todas las categorías. En febrero se incorpora al básico el aumento de enero. A causa del contexto inflacionario, las partes convinieron revisar los alcances del acuerdo cada tres meses.

Empleados de Mercado Libre

La organización gremial informó que para el personal de la empresa de Marcos Galperín, el básico será de $758.388,51. Según el acuerdo, "los incrementos pactados en la cláusula segunda se liquidarán provisoriamente y una vez publicado el índice mensual inmediato anterior respectivo del IPC, se ajustará al respectivo porcentaje arriba indicado con arreglo a la siguiente metodología: si el índice de evolución del mes inmediato anterior fuera superior a los porcentajes indicados en la cláusula segunda y expresada los anexos de cada mes, las diferencias respectivas se liquidarán junto con las retribuciones del mes inmediato siguiente".

Así, la eventual diferencia entre el porcentual del IPC de diciembre 2023 y el 17% provisorio pactado para enero 2024, se liquidará sumando dicha diferencia al 17% de enero.

Si hubiera una diferencia entre el porcentual del IPC de enero y el 17% provisorio pactado para febrero, se liquidará sumando dicha diferencia porcentual al 17% de Febrero 2024.

Y, de igual modo, la eventual diferencia entre el porcentual del IPC de febrero y el 17% provisorio pactado para marzo, se liquidará sumando dicha diferencia porcentual al 17% de marzo 2024.

Al mismo tiempo, se comprometieron a reunirse en el transcurso del mes de marzo para iniciar la conversaciones por la continuidad de la paritaria anual, atendiendo a la evolución del costo de vida. A esto se le suman beneficios como el 15% por presentismo, 2% por cada categoría y 2,5% de plus por maquinistas.

Informáticos

La Unión Informática alcanzó también un nuevo acuerdo con el sector empresarior, para el primer bimestre del año. Según informó la entidad sindical, el convenio con las mesas de negociación de las distintas firmas de la industria, estipula un aumento del 20%, sobre la base de los haberes de diciembre de 2023, y del 30% en febrero sobre los salarios del mes anterior.

Trabajadores de la industria del cuero

Los trabajadores de la industria del cuerdo percibirán entre enero y febrero un incremento salarial del 50% más el pago de una suma fija de $100.000.

Así lo determina el acuerdo paritario celebrado entre los gremios y la cámara empresaria de la actividad. Lo pactado también incrementa el valor de los premios por presentismo y productividad.

El entendimiento establece una suba salarial del 40% a partir de enero y un 10% a partir de febrero. Ambos aumentos se calcularán sobre los salarios vigentes a abril de 2023. Además, ya se cobró una suma fija de $100.000 durante enero. El adicional por productividad subirá un 25% y el presentismo $3.360 sobre los valores vigentes.

Trabajadores rurales

Los gremios nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordaron los aumentos salariales del 13% para enero mientras que para febrero se prevé un 14%. Este acuerdo fue realizado previo a la fuerte suba de la inflación en diciembre, durante el mes de noviembre y se espera una nueva convocatoria.

Encargados de edificio

Los encargados de edificio accederán en febrero a la liquidación de enero con aumento y bono correspondientes al acuerdo paritario alcanzado en septiembre 2023.

SUTERH firmó un acuerdo en septiembre vigente hasta enero 2024, modificable a partir de las escaladas de la inflación. De esta forma, el salario de las próximas semanas absorberá un aumento del 11%.

Además, la liquidación contemplará una suma fija y no remunerativa de $ 20.000 junto a distintos adicionales como retiro de residuos, limpieza de piletas o mantenimiento de agua, título de encargado integral, jardín, zona desfavorable, alquiler de una vivienda, antigüedad, entre otros.

Empleados de comercio-rama turística

Los empleados de turismo recibirán un incremento del 13,5% en todo el mes de enero a cobrarse en febrero y a la espera de las reapertura paritaria.

Docentes porteños

Los trabajadores de la educación en la Ciudad de Buenos Aires acordaron un aumento salarial que lleva la jornada completa a $743.452. En enero ya se otorgó un aumento del 25% en tanto para este mes de febrero se otorga una bonificación proporcional a los cargos que posea el docente. Por ejemplo, el cargo de maestro de grado de jornada completa sin antigüedad percibirá $18.140 en febrero.

Trabajadores de entidades deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó un incremento salarial adicional del 25% entre enero y febrero y alcanzó un aumento total anualizado del 212% en 2023. De esta manera, cobrarán un 13% en febrero luego de recibir un 12% en enero, sobre la base de aumentos pactados a diciembre de 2023. Las partes acordaron volver a reunirse en el mes de marzo para comenzar las negociaciones del período paritario del año 2024.