La confesión de Luis Juez en plena crisis de JxC: "Nos unía la desesperación de llegar al poder"

Consultado sobre la posible reestructuración de JxC, Juez reflexionó: "Yo lo veo difícil. Si me pongo el ciudadano común a mirar y decir bueno. Menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son".

"Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo desde las últimas 24 horas", indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

luis-juez.jpg Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba.

Y agregó: "A mí me duele el alma, porque te lo digo con toda sinceridad. Yo soy un hombre grande, yo no sé si la gente no me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos. Este era inmejorable y tan buena que muchos se comieron la curva".