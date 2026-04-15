Patricia Bullrich blanqueó la incomodidad del Gobierno con Manuel Adorni: "Es un tema de la Justicia, basta" Por Ezequiel Rudman + Seguir en









La ex ministra de Seguridad se mostró molesta por los escándalos por enriquecimiento ilícito del funcionario: "Basta, no quiero explicar nada".

Con Manuel Adorni fuera de carrera en CABA, Patricia Bullrich gana volumen politico dentro de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich redujo a Manuel Adorni casi a un personaje de la sección policiales de los diarios y blanqueó así el hartazgo del Gobierno ante la múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que complican cada vez más al jefe de Gabinete ante la Justicia. "No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión porque es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada", dijo la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado este martes en el encuentro de Amcham en la Ciudad de Buenos Aires.

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El funcionario multi denunciado por viajes en aviones privados junto a contratistas de la TV pública, vacaciones en el Caribe, compra de departamentos y la adquisición de una lujosa propiedad en un barrio privado atraviesa otra semana delicada. Volvió a suspender su conferencia de prensa por tercera semana consecutiva y no habla desde que explotaron los escándalos. Un vocero mudo refugiado bajo el ala de Karina Milei que se reduce a un rol pictórico junto a ocasionales ministros del Gabinete que son forzados a posar a su lado.

GABINETE AMCHAM SUMMIT 2026 Manuel Adorni concurrió con Javier Milei a una nueva edición de AmCham Summit. Todo costo para Javier Milei Adorni se convirtió en un costo político difícil de solventar para Javier Milei. Sacudido por una batería de fallos adversos en la justicia que van desde la ratificación de la ley de financiamiento universitario hasta la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral, a los escándalos de la presunta cripto estafa $LIBRA y las denuncias por cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Casa Rosada le suma ahora el delicado expediente judicial de Adorni por enriquecimiento ilícito. Hoy declaran ante el fiscal Gerardo Pollicita las jubiladas que le facilitaron un crédito hipotecario para que el funcionario se quede con un departamento de más de 100 metros cuadrados en el barrio de Caballito con apenas un adelanto de 20 mil dólares.

A un frente judicial adverso, y a las complicaciones en la microeconomía ancladas en la caída del consumo, la recaudación impositiva y el cierre de pymes y fábricas, el gobierno nacional le sumó esta semana el 3,4% de inflación de marzo. "Un dato malo", como admitió el Presidente. Ese mix de casos de corrupción combinados con una economía que empieza a crujir mostraron en distintas encuesta la caída de la imagen de Milei a pisos históricos. Todo en la ante sala de la campaña presidencial 2027.

La complicada coyuntura de la Libertad Avanza priva a Milei de dos de sus principales estandartes de campaña. La narrativa anti casta, detonada por las denuncias de corrupción y los privilegios a los que habría accedido Adorni desde que es funcionario público. Pero también del principal activo de la gestión libertaria, una inflación a la baja. Tanto que Luis Caputo tuvo que salir en AmCham a prometer la llegada de un circulo virtuoso y los mejores 18 meses en materia de precios. Se trata de un gobierno que pasa a la defensiva, con un Milei que abandona los discursos corrosivos, pide paciencia en redes sociales y tiene que admitir que no todo marcha de acuerno a lo planeado (TMAP).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044135934073983343?s=20&partner=&hide_thread=false En #AmChamSummit 2026, Patricia Bullrich intentó aclarar sus dichos sobre Adorni en medio del escándalo judicial que lo envuelve.



@LautaroMaislin pic.twitter.com/SWm1AYqPBR — C5N (@C5N) April 14, 2026 El cuero de Manuel Adorni Bullrich, acaso la única funcionaria que habla del caso Adorni, venía de advertir ue el jefe de gabinete no tenia el cuero tan curtido como ella. Este martes en Am Cham directamente expuso ante la prensa la dificultad de La Libertad Avanza para retomar la agenda pública, una primera muestra de la tortuosa campaña presidencial a la que el jefe de gabinete someterá a Milei mientras siga en el cargo y en medio del desfiles de testigos sobre su presunto enriquecimiento ilícito por los tribunales de Comodoro Py. "¿Vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país? A gran parte del país le importa que nosotros sigamos trabajando, sigamos en el camino de la estabilidad, el camino de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes, que podamos seguir con estabilidad. Y en eso estamos concentrados y son las leyes que estamos votando. Esa es nuestra preocupación". ¿Pero por qué Bullrich es la única que adoptó la costumbre de referirse al menos dos veces a la semana sobre el caso Adorni ante la prensa? La ex Ministra de Seguridad tiene juego propio más allá del celibato político al que pretende someterla Karina Milei. Y es una de las principales figuras de La Libertad Avanza para disputar la codiciada jefatura de gobierno porteña, cargo que funciona como un virtual trampolín para disputar la presidencia. La hermana de Mile venia posicionado a Adorni para esa disputa pero la caída en desgracia del jefe de gabinete le allanó el camino a Bullrich dejándola casi sin competidor en el distrito. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/2044154447987708202?s=20&partner=&hide_thread=false El Jefe pic.twitter.com/9M7fyyKKRg — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) April 14, 2026 Dudas de Karina por Patricia Bullrich "Si Patricia quiere, se presenta sola con un partido propio y puede competir por la Ciudad. No necesita la autorización de Karina", especulan en algunos sectores de La Libertad Avanza cercanos a la jefa de bloque del Senado. Karina sin embargo no descarta arrinconarla como eventual compañera de fórmula para la reelección de Milei, cargo que Bulrich no podría rechazar y que, virtualmente, seria el inicio de una metamorfosis para convertirla en una especie de nueva Victoria Villarruel a partir de 2027. Más allá de las insistentes y sobre actuadas declamaciones de apoyo del Presidente y su hermana a Adorni, fue sintomática la ausencia del jefe de gabinete este martes en los planos televisivos y en las fotos oficiales difundidas por el gobierno luego de que acompañara a Milei en AmCham. A esa dato se sumó otra llamativa reunión. Fue la que protagonizaron Karina Milei y Diego Santilli con los gobernadores aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). El ministro del Interior venia de estar siempre acompañado por Adorni en esos encuentros. Pero ayer Karina lo reemplazó por Lule Menem, uno de los nombres que circulan, junto a Federico Sturzenegger, como eventual reemplazo del actual y mudo jefe de gabinete.