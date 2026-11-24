El bloque que conduce Claudia Neira reclama cambios en las partidas sobre empleo, transporte y vivienda, entre otras. El oficialismo negocia con los libertarios para sacar el dictamen antes de diciembre.

En el marco del debate por el Presupuesto 2027 de Jorge Macri , Fuerza Buenos Aires (PJ) empuja reclamos en la Legislatura porteña vinculados a las políticas de empleo, transporte y vivienda, entre otras. Aún sin dictamen, el PRO apunta a juntar las firmas de La Libertad Avanza (LLA) , la UCR/Ciudadanos Unidas y Confianza y Desarrollo y busca tratarlo en la primera semana de diciembre.

Finalizadas las rondas de los ministros, la bancada que conduce Claudia Neira busca hacer valer su peso como actual primera minoría en el recinto para forzar debates internos con el objetivo de presionar al Poder Ejecutivo para que incluya cambios en la hoja de ruta para el último año de mandato del jefe de Gobierno.

El proyecto que envió Jorge Macri estima una inflación del orden del 18%, un aumento de la actividad de 4 puntos y un dólar a $1.847,6 para diciembre del año próximo. Pese a la caída en la recaudación por la caída en la economía, la iniciativa contempla una importante reducción en patentes para vehículos, un fuerte desembolso en obra pública con el foco de línea F y el sostenimiento del equilibrio fiscal.

El peronismo insiste en que los amarillos revisen la propuesta enviada en el Código Fiscal y que se realicen cambios en Ingresos Brutos (IIBB) . Por caso, piden que se exceptúe del pago para todos los monotributistas, una modificación que solicitaron el año pasado en el marco del debate del Presupuesto 2026 pero que no prosperó por la reticencia del oficialismo.

En esta oportunidad, también reclaman al ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo que se exima a los gastronómicos de pagar IIBB y ABL durante seis meses, con el fin de compensar la caída de la actividad. Sin embargo, para el caso el Gobierno porteño propone limitar el beneficio a la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, pero abarcando también a hoteles y librerías .

Otra de las discusiones que impulsa el PJ tiene que ver con los aumentos del transporte. La Ciudad de Buenos Aires convocó a audiencias públicas para aprobar el aumento del subte y del colectivo para el año próximo que contemplaría la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un plus del 2%. Fuerza Buenos Aires plantea que no se incluya el adicional.

"Hace tres años el boleto de subte salía $80 y hoy cuesta $1.817. Descontada la inflación, es más de cuatro veces más caro", cuestionaron desde el bloque de legisladores porteños que conduce Neira. Aseguran que el incremento punta a punta es de 456% desde diciembre del 2023.

Para aportar al debate en comisión, el PJ presentó un monitor en línea en el que expusieron un análisis pormenorizado de los números del Presupuesto 2027. Allí cuestionan, entre otros puntos, el deterioro en las partidas destinadas a vivienda: "El Instituto de Vivienda pierde 17,2% real en 2027 y ya tiene menos de la mitad del presupuesto que tenía en 2023".

Fuentes del peronismo aseguran que no hubo avances en las negociaciones, pero continuarán reclamando para que se logren implementar los cambios. El oficialismo apunta a conseguir dictamen en los próximos días, con el fin de tratar el proyecto el 3 de diciembre.

Claudia Neira, presidenta del bloque de Fuerza Buenos Aires.

El PRO negocia con La Libertad Avanza para aprobar el proyecto

Para lograr sortear la debilidad parlamentaria, el macrismo se apoyará en la oposición dialoguista y en los libertarios. El radicalismo, por lo pronto, se encamina a acompañar el dictamen, mientras que Confianza y Desarrollo (CyD) aún pide cambios.

En cuanto a los libertarios, plantean en paralelo sus propias exigencias para garantizar el apoyo. En una reunión que tuvo lugar la semana pasada, Pilar Ramírez le reclamó a funcionarios porteños que se avance con la eliminación de patentes para vehículos híbridos y se reduzca un 10% el valor del ABL.

La legisladora también pidió cambios en Ingresos Brutos, pero con un foco diferente al del peronismo. Reclamaron que se reduzcan el 25% para industrias manufactureras, que se eleve el límite de facturación para comercios y servicios y que se exceptúe del pago a los monotributistas de servicios en todas las categorías.