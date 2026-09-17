"La Marcha de la Bronca": todos los detalles de la movilización convocada contra el gobierno de Javier Milei

La convocatoria alcanza a más de 30 ciudades del país. El acto central tendrá lugar en CABA frente a la Casa Rosada.

Organizaciones políticas de izquierda, movimientos piqueteros, sectores sindicales independientes, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, asambleas ambientales y territoriales y colectivos de artistas convocaron una movilización para el próximo sábado 19 de septiembre . Bajo el lema " Marcha de la Bronca", la convocatoria tendrá epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en más de 30 ciudades del país.

Según trascendió, las columnas comenzarán a reunirse desde las 15.30 en Plaza Congreso y a las 16 avanzarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo , donde está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical.

Entre los principales dirigentes que impulsaron la movilización se encuentra la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): “Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices”, afirmó al convocar a la jornada.

La cabecera se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José. Estará integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; agrupaciones estudiantiles y socioambientales; y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles . El cierre de la columna estará a cargo de organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

Comparto: La Izquierda y artistas convocan a una "Marcha de la Bronca" contra Milei: será este sábado en Plaza de Mayo https://t.co/Rg2Hi87MIi

La Coordinadora Sindical Clasista, en tanto, concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao para luego marchar por esa avenida hasta Plaza de Mayo. Si fuera necesario, algunas columnas avanzarán desde Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Frente a la Casa Rosada se leerá un documento unitario. También está previsto un cierre musical con artistas todavía sin confirmar.

Entre quienes ya adhirieron aparecen el cantante Miguel Cantilo, autor de la canción “La marcha de la bronca”, que da nombre a la protesta, los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas La Bersuit y Los Gardelitos, además de otros músicos, poetas y colectivos culturales.

El Gobierno adelantó que aplicará el protocolo antipiquete

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos.

La Resolución 943/2023 habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores, la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”.

Archivo. Monteoliva adelantó que aplicará el protocolo antipiquete.

Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.

Quiénes convocan a la Marcha de la Bronca

Más allá de Bregman, también llamó a participar el diputado nacional Nicolás del Caño, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U, quien presentó la movilización como una continuidad de protestas recientes: "La jornada de lucha se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país”, remarcó.

Del Caño enumeró entre los motivos de la protesta “los salarios y jubilaciones que no alcanzan, los despidos, el endeudamiento y los tarifazos” y agregó: “¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.

Los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Alejandro Bodart, también se pronunciaron sobre la convocatoria: “Así como el Gobierno se debilita y es cada vez más repudiado por su brutal ajuste que hace imposible la vida de millones, al mismo tiempo, en respuesta a esa realidad, toda esa bronca e indignación se está organizando y cada vez más sectores se suman a la Marcha de la Bronca que estamos convocando”.

“No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país”, agregó.

Bodart vinculó además la protesta con un proyecto político de mayor alcance: “A la vez vamos construyendo una alternativa política diferente y desde la izquierda, porque hace falta cambiar todo y alentar algo nuevo para que alguna vez las y los trabajadores gobernemos”.

Bregman, por su parte, sostuvo que la movilización “será una gran jornada en unidad contra Milei, su plan y todos sus cómplices” y opinó: “No se puede esperar al 2027, a Milei hay que frenarlo ahora y en la calle”.

La Marcha de la Bronca en todo el país

La convocatoria tendrá réplicas en más de 30 ciudades. Entre las concentraciones anunciadas se encuentran:

Jujuy : 17 en Plaza Belgrano.

: 17 en Plaza Belgrano. Salta : 17 en Plaza 9 de Julio.

: 17 en Plaza 9 de Julio. Santiago del Estero : 17 en Alvear y Belgrano.

: 17 en Alvear y Belgrano. Formosa : 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal.

: 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal. Catamarca : 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca.

: 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca. Tucumán: 17.30 en Plaza Hipólito Yrigoyen.

Misiones : 9 en Plaza San Martín de Posadas y otro punto en El Dorado.

: 9 en Plaza San Martín de Posadas y otro punto en El Dorado. Chaco : 17 en Plaza 25 de Mayo.

: 17 en Plaza 25 de Mayo. La Rioja : 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito.

: 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito. San Juan : 17 en Plaza España.

: 17 en Plaza España. Córdoba : 17 en Colón y General Paz.

: 17 en Colón y General Paz. Rosario : 16 en Plaza San Martín.

: 16 en Plaza San Martín. Entre Ríos : 17 en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay y 11 en Plaza Urquiza de Concordia.

: 17 en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay y 11 en Plaza Urquiza de Concordia. Mendoza : 17 en el Km 0.

: 17 en el Km 0. Neuquén : 16.30 en el Monumento al General San Martín.

: 16.30 en el Monumento al General San Martín. Río Negro : 17 en Plaza San Martín de Fiske Menuco, además de convocatorias en Bariloche.

: 17 en Plaza San Martín de Fiske Menuco, además de convocatorias en Bariloche. Santa Cruz : 16 en Plaza San Martín de Río Gallegos.

: 16 en Plaza San Martín de Río Gallegos. Chubut : 17 en Plaza San Martín de Puerto Madryn, además de otros puntos en la provincia.

: 17 en Plaza San Martín de Puerto Madryn, además de otros puntos en la provincia. Tierra del Fuego: 15 en Plaza Piedrabuena de Ushuaia y 15 en San Martín y Belgrano de Río Grande.

En la provincia de Buenos Aires también habrá concentraciones en distintas localidades: Coronel Suárez, a las 17 en Plaza San Martín; San Nicolás, a las 13 en Plaza Lote 24; Bahía Blanca, a las 15.30 en Plaza Rivadavia; Mar del Plata, a las 16 en Plaza San Martín; Pergamino, a las 17 en Plaza de la Merced; Olavarría, a las 15.30 en Plaza Central; y Miramar, a las 15.30 en la Plazoleta Lombardo.