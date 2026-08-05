Tras la marcha atrás del Gobierno por ley de Tierras, ATE mantiene la movilización frente al Congreso

El gremio destacó la caída del capítulo que proponía ampliar de 15% a 25% el máximo de tierras en manos de extranjeros. “Este es un avance significativo de la lucha", afirmó su titular, Rodolfo Aguiar.

Luego de que el oficialismo decidiera retirar los cambios a la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , la Asociación de Trabajadores del Estado celebró la decisión y lo calificó como un logro de la sociedad, que a través de manifestaciones públicas, manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno. “Este es un avance significativo de la lucha" , afirmó su titular, Rodolfo Aguiar y lo consideró "un triunfo del pueblo".

A menos de 24 horas para la sesión, la senadora Patricia Bullrich se reunió con los jefes de los bloques aliados en un encuentro a puertas cerradas en el que definieron, "por acuerdo", retirar el capítulo de cambios a la ley de Tierras del proyecto y así avanzar con el resto de la iniciativa en la sesión convocada para este jueves a las 14.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se pronunció respecto de esta decisión. “ Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos”, dijo.

El referente gremial también confirmó que se mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso. “ A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla”, señaló.

“Este es un avance significativo de la lucha" , consideró Aguiar en un comunicado difundido por ATE Nacional. Y, de cara a lo que viene, concluyó: "Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía”.

La sesión de la Cámara Alta se mantiene vigente para este jueves a las 14, luego de un mes de cuarto intermedio, pero sin los artículos que aprobaban el régimen de extranjerización de las tierras rurales. Cabe destacar que numerosos senadores y gobernadores ya habían adelantado su rechazo a esta modificación.

De esta forma, ATE mantiene la movilización prevista y concentrará a partir de las 12 en Av. Rivadavia y Rodríguez Peña (CABA). Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por el sindicato.

Ley de Tierras: el Gobierno retiró el capítulo tras el rechazo de gobernadores dialoguistas

La polémica que generó el capítulo que modifica la ley de Tierras en los últimos días hicieron que, uno a uno, los senadores con los que La Libertad Avanza contaba para la media sanción comenzaran a soltarle la mano al gobierno de Javier Milei.

La conferencia de Patricia Bullrich en la tarde del martes, tratando de despejar fantasmas en torno a la letra chica del proyecto de Federico Sturzenegger no fueron suficientes. Así como tampoco, las concesiones a los aliados que quedaron reflejadas en más de 16 versiones del mismo capítulo.

Aunque el oficialismo ya había accedido a cambios, como la elevación del 15% al 25% del tope de tierras que los extranjeros pueden adquirir, la propuesta final tampoco convenció a provincias aliadas, que hacían equilibrio entre el vínculo con la administración de Javier Milei y la oposición mayoritaria de parte de la sociedad a la iniciativa libertaria.

En la antesala de la convocatoria a sesión para el jueves, Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se manifestaron en contra del texto oficial y sacudieron el tablero, en una jugada que fue clave para que Patricia Bullrich acordara retirar esa parte del articulado en pos de mantener en pie del debate.