Cine alemán y clásicos mudos: dos citas para cinéfilos en Buenos Aires Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









El 26° Festival de Cine Alemán desembarca en Recoleta con la última película de Wolfgang Becker, director de “Goodbye, Lenin”, entre sus principales atractivos. En paralelo, la Sala Lugones recupera el encanto del cine mudo con cuatro clásicos acompañados por música en vivo.

Recoleta y la Sala Lugones reciben dos ciclos que recuperan distintas épocas y estilos de la historia del cine.

Según cuentan, el 12 de julio de 1983 un guardavías de la estación de Friedrichstrasse, Berlín Oriental, decidió alterar el rumbo de un tren y lo mandó hasta Berlín Occidental, donde 127 pasajeros aprovecharon para quedarse, vale decir, hicieron una fuga masiva digna de figurar en los libros.

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Pero, ¿esto paso de veras o es una leyenda incrustada en la memoria colectiva como un hecho cierto? En una novela del productor Maximilian Leo, y ahora en la comedia dramática "El héroe de Berlín", se cuenta cómo, años después del supuesto hecho, un periodista encuentra al guardavías y le cambia la vida.

Esta es la última película de Wolfgang Becker, el autor de la ingeniosa y emotiva "Goodbye, Lenin", que también hablaba de reinterpretaciones, ingenuidades, confusiones e inesperados amores en la reciente historia alemana. Detalle valioso: Becker ya estaba enfermo de cáncer cuando filmó "El héroe de Berlín". Del acabado final se encargó un colega, Achim von Borries.

Ahora la película llega hasta nosotros como integrante del 26° Festival de Cine Alemán que empieza este jueves en el Cinépolis Recoleta. Junto a ella, "El sonido al caer" (Mascha Schilinski, mujeres en una granja a lo largo de cuatro generaciones, película precandidata al Oscar), las comedias "El hombre que se desvanece" (Wolf Reinhart, una mujer entre su actual marido y el anterior con alzheimer que cree que todavía están casados) y "Ay, ese vacío, ese espantoso vacío" (Simon Verhoeven, con su madre, la todavía hermosa Senta Berger haciendo de abuela (un joven estudiante frente al mundo, según memorias del actor Joaquim Meyeroff) y un drama social cuyo autor viene a presentarlo (Kilian Armando Friedrich, conflictos morales de una encargada con personal - legal e ilegal- a cargo).También en programación, "El piso secreto" (Norber Lechner, en un hotel de los Alpes un chico viaja en el tiempo justo hasta 1938), "Circusboy" (Julia Lemke y Anna Koch, documental sobre un niño creciendo en un circo ambulante), "La rana y el agua" (Thomas Stuber, amistad de un japonés con un joven discapacitado), "Home Stories" ( Eva Trobisch, dilemas de una chica ansiosa de entrar a un reality show), "Rave on" (Nikias Chryssos y Viktor Jakovleski, una historia en el ambiente de la música tecno berlinesa), "Babystar" (Joscha Bongard, una chica incómoda con sus padres influencers), "Luisa" (Julia Roesler, alguien se aprovecha de una chica deficiente mental), "Seis semanas después" (Jacqueline Jansen, el duelo de una joven por su madre Justo en época de pandemia) y la tradicional selección de cortos de jóvenes promisorios. Organiza, Germán Films, con los auspicios del Instituto Goethe y la Embajada Alemana.

Mudos con música En otros tiempos el Festival de Cine Alemán siempre terminaba con un clásico mudo acompañado por música en vivo. Parece que esa tradición se ha suspendido. Se extrañan también los festivales de películas mudas con música en vivo que Cinemateca Argentina supo hacer en San Isidro.

Pero ahora algo parece haber vuelto, no a San Isidro sino, desde este jueves, a Sala Lugones. Hay solo cuatro títulos, pero comprobadamente buenos. A uno por día, y por orden de aparición, "El maquinista de la General" (de y con Buster Keaton, 1926), "El estudiante de Praga" (Henrik Galeen, versión de 1926 restaurada por el Filmmuseum de Munich), "La reina Kelly", con Gloria Swanson (Erich con Stroheim, pero después varios otros metieron mano, 1929, película maldita restaurada y reinterpretada por el Museo George Eastman y otras entidades) y "El viento", con la deliciosa Lilian Wish (Víctor Sjostrom, 1928, restaurada en 4K por el Museo de Arte Moderno de Nueva York). Los respectivos acompañamientos musicales estarán a cargo de Marcelo Katz para la de Buster Keaton, Eliana Liuni para la alemana, Santiago Chotsourian, Gracia Lucía Cutuli, Camila Honores y la soprano Julieta Schena para la reina, y la Nueva Orquesta de Cámara de Hurlingham dirigida por el maestro Roberto Félix Flores para "El viento". Dicho sea de paso esta película, de interesantes efectos especiales, se inspira en una novela de Dorothy Scarborough, escritora texana especializada en dramas de mujeres, historias sobrenaturales y westerns sicológicos. De todo eso hay en esta obra.