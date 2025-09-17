La oposición celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei sobre el Garrahan y universidades: "El pueblo está de pie"

Diputados, gobernadores y referentes de la oposición se expresaron tras el revés, en primer término, que se le asestó al Gobierno por las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

La Cámara de Diputados dio un nuevo revés al Gobierno al rechazar, en primer término, los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. El próximo paso, de ratificación o freno, deberá darlo el Senado de la Nación. Tras las dos votaciones, diputados y referentes de la oposición celebraron el resultado. Javier Milei reaccionó al resultado mediante un reposteo en "X" contra los legisladores: "Destruyen todo lo que tocan".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vencedor de las elecciones del 7 de septiembre ante el oficialismo, fue uno de los primeros en expresarse en redes tras el resultado. "El pueblo está de pie" , consideró y afirmó que "de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian".

El mandatario provincial fue parte de la manifestación que se realizó esta tarde frente al Congreso para reclamarle a los legisladores que rechacen los vetos. "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos", sentenció.

"Hoy se demostró que la educación y la salud pública son más fuertes que cualquier veto", dijo el senador radical Martín Lousteau, candidato a diputado nacional en octubre por CABA. "Queda demostrado que unir fuerzas contra la crueldad del Gobierno vale, que la movilización en la calle y el respeto a la voluntad en las urnas transforma la realidad en favor de los argentinos. Adelanto mi voto en el Senado: vamos a seguir defendiéndolas", anticipó.

El diputado de Unión por la Patria y candidato por CABA, Itaí Hagman, también se refirió al revés que la oposición le dio al Gobierno esta tarde. "El Presidente vetó la ley de Emergencia Pediátrica, hoy este Congreso vetó a Milei. Todavía falta que pasé por el Senado. Este es un triunfo de los residentes, médicos, trabajadores y toda la comunidad de una institución que es un ejemplo internacional. Otro freno para este gobierno de miserables", sentenció.

Desde la bancada de Encuentro Federal, Florencio Randazzo, saludó el resultado. "Hoy en Diputados se rechazaron los vetos a las universidades y al Garrahan. Falta el Senado, pero es un paso clave frente a la insensibilidad del gobierno", afirmó.

La diputada nacional por Mendoza, Liliana Paponet, también de UP, celebró el primer paso hacia el rechazo del veto. "¡Lo logramos! El veto fue rechazado. El pueblo en las calles, unido, defendiendo la universidad pública Les torcimos el brazo a quienes especularon hasta el último momento. NO DUDAMOS La universidad pública se defiende ¡Gracias a todos los que lucharon con convicción y coraje!", festejó.

El exministro y candidato presidencial, Sergio Massa, se pronunció en horas de la tarde al respecto, celebrando "la fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle" y felicitó a los manifestantes por salir a defender "a la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia y un Garrahan con la capacidad de atender a los chicos y chicas de todo el país".

Tras la votación, en el gobierno primó el silencio. Apenas el presidente, Javier Milei, se pronunció aunque de manera indirecta a través de un reposteo a una publicación de Iñaki Gutiérrez, en el que apuntaron contra la oposición: "Al final la derecha no cerró las universidades, las cerró la izquierda. Destruyen todo lo que tocan".

La reacción de los gremios por el rechazo a los vetos en Diputados

El diputado de UP y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, se declaró "orgulloso de haber votado contra el veto de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica" y pidió a la sociedad que "tome nota de quienes votaron a favor de la educación pública y de los niños y quienes tuvieron la crueldad de acompañar a Milei".

Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la UEJN y co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, también se refirió a votación en Diputados. "Que los diputados y diputadas hayan escuchado la voz del pueblo, de los trabajadores de la salud y de la educación rechazando los vetos es una enorme alegría frente a la sordera constante de un gobierno nacional que da la espalda a sus necesidades y derechos”, expresó.

Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA), manifestó sus sensaciones tras la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto del Javier Milei. "Felices que el Congreso refrende lo que ya había votado y lo que el pueblo argentino viene votando en la calle, particularmente la comunidad universitaria desde que asumió el gobierno de Milei, donde expresamos y demostramos que la universidad pública es un valor para nuestra sociedad y que la vamos a defender frente a todas las consecuencias", expresó.