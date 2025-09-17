Qué pasa si hoy Diputados rechaza los vetos de Javier Milei al financiamiento a universidades y Garrahan

La Cámara de Diputados decide si insiste o no con dos proyectos que buscan recomponer partidas y sueldos en educación superior y salud pediátrica.

La Cámara de Diputados debate la insistencia sobre dos vetos de Javier Milei que afectan a la universidad pública y al Hospital Garrahan , después de que el Ejecutivo suspendiera ambas normas a comienzos de septiembre. De prosperar, el proyecto pasaría al Senado sin modificaciones.

Los decretos presidenciales llegaron tras la sanción parlamentaria en agosto y fueron formalizados en días distintos, lo que encendió una señal de alarma en rectores, gremios y colectivos de la salud. La discusión no es solo política: tiene impacto directo en partidas, salarios y sostenimiento de servicios.

En tanto, y mientras se vota en el recinto, se esperan cortes y concentraciones en las inmediaciones del Congreso y réplicas en provincias, con el objetivo de presionar a los diputados presentes. Esa convergencia convierte la sesión en un termómetro de poder real y de capacidad de negociación.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por el Congreso con la propuesta de actualizar partidas y recomponer sueldos según la inflación acumulada de 2023-2024, con actualizaciones bimestrales por IPC y un plan de aumento progresivo hasta fijar 1% del PBI en 2026 y 1,5% en 2031 . El Ejecutivo objetó la norma alegando un aumento del gasto público sin fuentes claras.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso , la iniciativa implicaría un costo aproximado de 0,23% del PBI , una cifra que el Gobierno esgrimió para justificar el veto. Para rectores y sindicatos, en cambio, ese cálculo no tiene en cuenta el deterioro salarial acumulado y la caída en gastos de funcionamiento que afecta la actividad cotidiana de facultades y hospitales universitarios.

Garraham conferencia.jpg La Ley de Emergencia Pedriátrica implicaba, entre otros puntos, la posibilidad de que se reasignen las partidas para inusmos críticos y la recomposición salarial de residentes y profesionales. Foto: NA

El veto de Milei a la Emergencia Pediátrica

La eventual revocación del veto implicaría la reasignación de partidas urgentes para insumos críticos y la posible recomposición salarial de residentes y profesionales pediátricos. Sin embargo, la forma y rapidez con que esos recursos lleguen a efectores como el Garrahan, dependerán de la ejecución administrativa y de eventuales medidas transitorias que el Ejecutivo decida adoptar.

También existe riesgo de fricciones: la reglamentación puede abrir nuevas negociaciones sobre montos y partidas, y en ese proceso los plazos suelen estirarse. Hay incertidumbre sobre cuán rápido se pueden destinar recursos y cómo se priorizarán las necesidades más urgentes.

Qué pasa si el Congreso consigue hoy los 2 tercios en rechazo a los vetos

Si la oposición logra reunir los dos tercios de los presentes y la insistencia prospera, el proyecto pasa inmediatamente al Senado sin modificaciones. Como Cámara revisora, deberá ratificar la insistencia con la misma mayoría de dos tercios, al menos 48 de 72 senadores presentes. La sesión podría ser el 18 de septiembre. Si se aprueba por ambas Cámaras:

El Congreso comunica la decisión al Ejecutivo.

El Presidente debe promulgar las leyes (no puede vetarlas nuevamente ni objetar). Se publican en el Boletín Oficial y entran en vigencia inmediata.

(no puede vetarlas nuevamente ni objetar). Se publican en el Boletín Oficial y entran en vigencia inmediata. Las leyes tendrían fuerza de ley, obligando al Gobierno a ejecutar los fondos y medidas (ej.: transferencias automáticas a universidades y Garrahan, actualizaciones salariales).

Marcha federal universitaria.jpeg Mientras Diputados evalúa el rechazo a los vetos de Milei, en todo el país docentes y personal de la salud marchan en señal de apoyo. Crédito: Camila Alonso Suarez

Tercera Marcha Federal Universitaria: cortes y convocatorias frente al Congreso y resto del país

La movilización convocada por gremios, federaciones docentes y centros estudiantiles tiene puntos de concentración programados desde la tarde y un acto central previsto cerca del Congreso; además se replican acciones en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y otras plazas. Se espera una presencia masiva de estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores del Garrahan, y cortes que complicarán el tránsito en la zona.

Entre las medidas anunciadas figura un paro parcial en el Garrahan y tomas simbólicas en facultades; la movida no es sorpresa: ya hubo dos marchas similares desde 2024 y los actores organizados tenían planes de respuesta listos si el Ejecutivo vetaba las leyes. El objetivo es doble: presionar a los diputados y visibilizar el impacto real en campus y hospitales.