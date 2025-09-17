SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
17 de septiembre 2025 - 12:20

Marcha universitaria y por el Garrahan EN VIVO: el Congreso se prepara para una jornada de protestas contra los vetos de Javier Milei

Agrupaciones estudiantiles, médicas, partidos de la oposición y gremios confluyen en una manifestación nacional mientras la Cámara de Diputados trata los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario; la zona de Congreso estará intransitable; los puntos de encuentro y horarios de cada movilización

Por NA

En la zona de Congreso se lleva adelante un fuerte operativo de seguridad con cortes por la Marcha Federal Universitaria, que confluirá junto a los trabajadores del Hospital Garrahan y los jubilados. Seguí en vivo todas las novedades en Ámbito.

Live Blog Post

La Marcha Federal se multiplica en todo el país

La Marcha Federal no quedará concentrada solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se replicará en distintas provincias. En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín y avanzará hasta Puerto Joven; en Mendoza, la UNCuyo organizará el acto central en su campus; en Córdoba, la movilización partirá desde la Universidad Nacional hacia el centro; y en Tucumán, docentes y estudiantes se reunirán en Plaza Independencia.

Marcha de Discapacidad

Además, se confirmaron convocatorias en La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, San Juan, Catamarca y Jujuy, donde universidades y gremios se sumarán con actividades en rechazo al veto presidencial, reforzando así el carácter nacional de la protesta.

Live Blog Post

Paro de 24 horas en el Garrahan: trabajadores se movilizan al Congreso

El equipo de salud del Hospital Garrahan realiza hoy un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana. Los trabajadores se concentrarán al mediodía frente al hospital y marcharán al Congreso, con un acto central previsto para las 14:30 horas en la Plaza de los Dos Congresos. La medida se enmarca en la jornada nacional contra los vetos presidenciales que se tratarán en Diputados.

Marcha Garrahan 17-7.

Los referentes de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana y Maximiliano Bares, señalaron que la movilización busca visibilizar la necesidad de recomposición salarial y mejoras en la financiación del hospital. Destacaron además que la jornada contará con el apoyo de organizaciones gremiales, estudiantiles y sociales de todo el país.

Live Blog Post

Axel Kicillof dirá presente en la Marcha Universitaria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que participará de la Marcha Universitaria que tendrá lugar este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en rechazo a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. "Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando", compartió el jefe provincial.

Kicillof milei

En detalle, la marcha de hoy hará confluir diferentes reclamos y contará con la participación de la comunidad educativa, jubilados, trabajadores del Garrahan, agrupaciones políticas y sindicales y autoconvocados.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Emiliano Yacobitti respondió a las acusaciones de Luis Caputo sobre su sueldo: "Es falso, mala persona"

La Marcha Universitaria en reclamo por el veto a las universidades por el veto a la Ley de Financiamiento generó un marco de fuertes discusiones en el escenario político. En este escenario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, respondió a las acusaciones que le hizo el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, quien lo había acusado de cobrar seis veces más que él en su rol de ministro.

Yacobitti Caputo

"@luisCaputoAR lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo", sentenció Yacobitti en la previa de la Marcha Universitario. Mientras crece el escenario de tensión, el Congreso definirá, desde las 13 horas, que sucederá con los vetos y DNU del Presidente.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Discapacidad: denunciarán penalmente a Javier Milei y Guillermo Francos por demorar la promulgación de la ley de emergencia

Por: Sofía Caram

El presidente, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, serán denunciados enComodoro Pypor la demora en la promulgación y reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad (27.739). La demanda será por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Discapacidad 20/8/2025

La normativa había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y Milei la vetó. Sin embargo, Diputados y Senadores insistieron con el proyecto y revirtieron el veto presidencial, por lo que el Ejecutivo tiene que implementarla y girar las partidas presupuestarias correspondientes para su cumplimiento.

Leé la nota completa

Live Blog Post

En plena discusión presupuestaria, Diputados buscan revertir vetos de Javier Milei por universidades y salud pediátrica

La presentación del Presupuesto 2026, la distribución de fondos nacionales a provincias aliadas, las movilizaciones anunciadas, el resultado bonaerense y las elecciones de octubre: todo parece confluir en la sesión de Diputados, que este miércoles buscará revertir los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica. La oposición precisa de dos tercios del recinto y, si los alcanza, las propuestas deberán votarse en el Senado.

Diputados Sesión Menem

El temario es amplio y proyecta una sesión que se extenderá más allá de la medianoche. Aunque los vetos presidenciales son la centralidad de la agenda, los diputados también definirán una citación para un "pedido de informes verbales" a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de su posible participación en una red de coimas que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo contaminado. Por este último tema, también existe amplio consenso en la creación de una comisión investigadora.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Marcha Federal Universitaria 2025: horarios, cortes y puntos de concentración

La Ciudad de Buenos Aires será hoy escenario de una nueva Marcha Federal Universitaria. La concentración comenzará a las 17 hs, donde estudiantes, docentes, no docentes y sindicatos comenzarán a movilizarse desde diferentes puntos para confluir en el Congreso de la Nación. El acto central está previsto a las 18 hs, bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Marcha Universidad Congreso

La protesta responde al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, cuestionado por no especificar fuentes de recursos, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 24.156. En paralelo al acto, la Cámara de Diputados debatirá el rechazo a la decisión del Ejecutivo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Jornada de movilizaciones: marchan universitarios, jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan

Una nueva Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este miércoles por la tarde, en reclamo por el presupuesto de las universidades públicas. A la par, jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan se movilizarán contra el ajuste.

antorchas marcha universitarias.jpeg

Asimismo, la CGT, las dos CTA, la ATE, los gremios universitarios y distintos colectivos sociales se unieron a la marcha en rechazo a los vetos firmados por el presidente Javier Milei contra la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

