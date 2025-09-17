Marcha universitaria y por el Garrahan EN VIVO: el Congreso se prepara para una jornada de protestas contra los vetos de Javier Milei

Live Blog Post

La Marcha Federal se multiplica en todo el país

La Marcha Federal no quedará concentrada solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se replicará en distintas provincias. En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín y avanzará hasta Puerto Joven; en Mendoza, la UNCuyo organizará el acto central en su campus; en Córdoba, la movilización partirá desde la Universidad Nacional hacia el centro; y en Tucumán, docentes y estudiantes se reunirán en Plaza Independencia.

Marcha de Discapacidad Maximiliano Luna

Además, se confirmaron convocatorias en La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, San Juan, Catamarca y Jujuy, donde universidades y gremios se sumarán con actividades en rechazo al veto presidencial, reforzando así el carácter nacional de la protesta.