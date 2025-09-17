Marcha universitaria y por el Garrahan EN VIVO: el Congreso se prepara para una jornada de protestas contra los vetos de Javier Milei

En una jornada clave para el Gobierno en el Congreso, agrupaciones estudiantiles, docentes, médicos y gremios confluyen en una manifestación a nivel nacional mientras la Cámara de Diputados trata en sesión especial los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.
La Marcha Federal se multiplica en todo el país
La Marcha Federal no quedará concentrada solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se replicará en distintas provincias. En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín y avanzará hasta Puerto Joven; en Mendoza, la UNCuyo organizará el acto central en su campus; en Córdoba, la movilización partirá desde la Universidad Nacional hacia el centro; y en Tucumán, docentes y estudiantes se reunirán en Plaza Independencia.
Además, se confirmaron convocatorias en La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, San Juan, Catamarca y Jujuy, donde universidades y gremios se sumarán con actividades en rechazo al veto presidencial, reforzando así el carácter nacional de la protesta.
