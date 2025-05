La oposición repudió la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría

El diputado de Unión por la Patria (UP) Martín Soria calificó la medida como una "estrategia" para "romper la memoria colectiva y tratar de borrar lo que sucedió en nuestro país" durante la última dictadura militar.

Por su parte, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei y afirmó que "esa gente no tiene corazón, no tiene alma".

La referente de los Derechos Humanos en Argentina aseguró que la administración libertaria intenta "cerrar todas las puertas de lo que le hace bien a la sociedad".

"Se le ha presentado todo un material explicatorio a este Gobierno de lo que hacemos y lo archivaron. Esta gente no tiene corazón, no tiene alma. No es solamente el presidente, es también su entorno", expresó Carlotto, al tiempo que agregó: "Estamos con un Gobierno muy peligroso y muy dañino. Están haciendo llorar a todo el país".

Estela de Carlotto.jpg Estela de Carlotto: "Estamos con un Gobierno muy peligroso y muy dañino".

El Gobierno publicó este miércoles una serie de decretos en los que instrumentó la baja en la categorización de la actual Secretaría, lo que implicará un recorte del 40% de la estructura y del 30% del personal.

A su vez, en ese mismo paquete de medidas se unificó el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria de la ESMA, unidades que pasarán a ser coordinadas por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Las consultas a Abuelas de Plaza de Mayo incrementaron un 300% en junio, en comparación con el 2024

Sin embargo, desde la asociación Abuelas de Plaza de Mayo informaron que, en lo que va del mes, hubo un incremento del 300% en las consultas respecto a las comunicaciones acopiadas en el mismo período del año 2024.

Esta suba puede estar vinculada con el estreno de la serie El Eternauta el pasado 30 de abril, ya que el creador del cómic original, Héctor Germán Oesterheld, fue secuestrado por la última dictadura militar junto a sus cuatro hijas Diana, Estela, Beatriz y Marina.

Belén Altamiranda Taranto, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, afirmó en diálogo con la agencia NA que "hubo una revolución" tras la emisión de la serie dirigida por Bruno Stagnaro.

En ese sentido, remarcó que la "explosión" de consultas comenzó unos días antes del estreno, con la promoción de la serie a través de los afiches que empapelaron la ciudad de Buenos Aires y donde la organización H.I.J.O.S. realizó una intervención con las caras de Oesterheld y sus cuatro hijas, los cinco desaparecidos durante la última dictadura militar.