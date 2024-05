La respuesta de Guillermo Francos al reclamo de disculpas de España: "Pueden esperar tranquilos"

"Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo, aún cuando tengas a la mujer corrupta [y se ensucie] y se tome cinco días para pensar", dijo Milei.

Guillermo Francos sobre la crisis diplomática con España: "No corresponde ninguna disculpa"

Más tarde, en diálogo con el canal TN, el ministro Francos remarcó que "el presidente Milei no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe. No. No siente que deba haber ninguna disculpa de manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar".

Además, consideró que "no corresponde ninguna disculpa", sino que, por el contrario, "deberían haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei". Cabe recordar que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Oscar Puente, había insinuado que el gobernante argentino de consumir "sustancias".

Para Francos, la administración de Sánchez "ha levantado el tema innecesariamente" y pidió dar vuelta la hoja: "Ojalá que lo den por superado".

"El Presidente Milei no va a pedir disculpas porque no tiene de que disculparse, recordemos que el 3 de mayo el gobierno español trato al presidente de 'gente muy mala' y de 'consumir sustancias', dijeron que somos unos ´negacionistas, odiadores, autoritarios´´", expresó el vocero presidencial Manuel Adorni en declaraciones a La Nación Más.

Adorni había adelantado esa posición más temprano en un posteo en la red X: "Lo trataron de odiador, de negacionista, de ´ingerir sustancias´, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente ´muy mala´. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin", sostuvo el vocero, en alusión a descalificaciones hacia el presidente argentino que partieron de dos ministros ibéricos.

También el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, se sumó desde la red social para justificar la posición del Presidente: "El ministro de Transporte de España (Óscar Puente) insultó a Milei y lo trató de 'drogadicto'. No fue el único: la ministra de Ciencia española (Diana Morant) tildó a Milei de 'negacionista' y dijo que 'atenta contra la democracia'. Pero el que pone en riesgo las relaciones y debe disculparse es Milei.", indicó.