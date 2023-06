Larreta y Bullrich confirmaron el ingreso de Espert a JxC pero sigue la grieta por Schiaretti

El jefe de Gobierno porteño calificó al diputado de Avanza Libertad como "un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad". "A partir del 10 de diciembre (de 2023) vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas", concluyó.

Diego Santilli, uno de los candidatos a gobernador bonaerense que participará en las próximas PASO, también se sumó a las felicitaciones: "¡Bienvenido @jlespert! Desde el 2021 sostengo que tu incorporación a Juntos por el Cambio es clave para ganarle al kirchnerismo en la Provincia y que juntos iniciemos un camino que termine con décadas de atraso, frustración y abandono a los bonaerenses. #FaltaMenos".

espert bullrich Larret.jfif Espert junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Después de idas y vueltas, Espert se incorpora a Juntos por el Cambio

El desembarco de Espert a Juntos por el Cambio no fue todo color de rosas: en un principio había sido recibido con beneplácito por el sector del PRO referenciado en Larreta, la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Republicano Federal, partidos que componen JxC.

Sin embargo, el ala dura del PRO, que tiene como referente a Bullrich, puso reparos a su incorporación, al entender que una candidatura de Espert a la Presidencia de la Nación dentro de JxC podría perjudicar las chances electorales de la extitular de la cartera de Seguridad.

La tensión entre los dos precandidatos presidenciales se resolvió a través de una negociación: un representante de Larreta y otro de Bullrich llegaron a un acuerdo en las últimas horas para sumar a Espert a la alianza.

Todavía no está claro el rol que jugará el economista libertario en las próximas elecciones. Hace algunas semanas, expresó que no iba "a aceptar ninguna condición": "Yo no voy a aceptar ninguna condición, eso de ‘entrás si sos candidato a qué’. No. Las condiciones para que Avanza Libertad ingrese son las mismas que le corresponden al PRO, la Coalición Cívica y al radicalismo”.

Espert Larreta.jpg Foto: Twitter José Luis Espert.

Continúa la negociación por Schiaretti

Mientras tanto y a falta de 6 días para la presentación definitiva de alianzas, continúa la incertidumbre por la posible incorporación de Schiaretti.

Tras un frustrado cónclave de la mesa nacional de la coalición opositora el pasado lunes, la mesa de su principal partido definirá su posición a través de los votos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri, los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli, el propio Angelini y el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Horacio Rodríguez Larreta se esforzó ayer en retomar el eje de su campaña electoral bajándole el tono y el impacto a la idea de una alianza con el cordobés Juan Schiaretti a partir del revuelo que generó en la coalición opositora. Sin embargo, todavía no bajan las tensiones en la rivalidad entre Patricia Bullrich y el jefe porteño.

La precandidata consideró que su principal competidor en la interna del PRO tiene que “meterse a la cancha y dejar de embarrarla” y advirtió que una eventual ruptura de la coalición opositora “depende nada más” que del jefe de Gobierno porteño.

De esa manera, Bullrich quien rechaza ampliar la alianza en estos momentos, apuntó toda la responsabilidad de la puja interna a Larreta, después de que Mauricio Macri abriera el fuego también contra su exjefe de gabinete.