Leyes de emergencia: Ejecutivo demora, Diputados espera y Senado apura

Después de un fin de semana a pura promesa para dar a conocer el proyecto, el kirchnerismo no envió el combo de emergencias, situación que se daría recién hoy en Diputados. Sí deslizó algunos puntos que le interesaron promocionar, como supuesta “parte buena” de la iniciativa. Bajo ese panorama, y ante la incertidumbre generada, el opositor Juntos por el Cambio le presentó al presidente de la Cámara baja, el kirchnerista Sergio Massa, una nota para posponer la agenda oficialista.

“En su momento usted nos manifestó la voluntad de convocar para el próximo martes 17-D al plenario de comisiones al que será girado el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, y sesionar el miércoles 18-D. También nos había señalado que el proyecto tendría ingreso en forma inminente. Sin embargo, hasta la fecha, el mismo no ha sido remitido por el Poder Ejecutivo y por ende nos ha impedido realizar cualquier tipo de análisis sobre la propuesta legislativa”, señalaron el jefe del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo.

Los legisladores también agregaron: “Por los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de una gran variedad de temas que serán incluidos en el proyecto señalado, y entendemos resultará imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas. Es por eso que, reiterando nuestra mayor vocación de colaboración con el nuevo Gobierno, solicitamos se postergue la reunión prevista para el plenario de comisiones y la sesión de tablas, de modo de permitir un mínimo análisis del proyecto propuesto”.

En la agenda de sesiones extraordinarias también se incorporaron el permiso de salida del Presidente del país y el ingreso de tropas extranjeras y salida de las nacionales para ejercicios militares, y se dejaron afuera textos urticantes como la ley de góndolas o la de alquileres, por la que tanto insistió meses atrás el kirchnerismo.

Si el oficialismo logra recibir el proyecto hoy, convocará para mañana a las comisiones de Presupuesto y de Legislación General para tratar las emergencias económica -macrismo duda por delegación extrema de facultades al Ejecutivo-; social -nuevo festín de piqueteros- y sanitaria, con el fin de realizar una sesión el jueves, que se iniciaría con la jura de poco más de 20 legisladores -no así el puñado que está judicializado por la cuestión del cupo por género- que reemplazarán a diputados que se fueron hacia otros cargos nacionales, provinciales y municipales, entre otras funciones.

En Diputados estiman una sesión extensa y que podría continuar el viernes. No obstante, en algunos despachos del Senado fueron más arriesgados en las últimas horas: para evitar trabajar entre fiestas -el 27-, no descartan apurar el paquete y hacer una sanción exprés este mismo viernes. Votos no le faltan para ello, aunque la habilitación para activar la Cámara en comisión -en pleno recinto-, necesitará de una ayuda extra que Juntos por el Cambio analizará en las siguientes horas. Por ahora, dicho escenario parece complejo.