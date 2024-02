Lilia Lemoine reveló que fue víctima de una violación y se opuso a la derogación del aborto

"Fui al hospital y a la Policía a denunciar. Me pareció necesario ir a la Policía. Yo lo sé porque soy hija de policía, y para mí es natural hacerlo".

"Ese día, en la Comisaría me dieron las gracias, porque siempre una mujer se va directo al hospital y así no tienen la contabilización para perseguir y atrapar al violador. Yo creo que tiene que haber una denuncia. Las mujeres tenemos que entender que no somos un pedazo de carne, que se puede y no tenemos que tener miedo de ir a la Policía. Es simple, porque con cánticos no van a frenar las violaciones", agregó.

Lilia Lemoine y su maquillaje a Milei durante la última entrevista presidencial

El presidente Javier Milei volvió hoy a concurrir a la Casa Rosada luego de su gira por Israel e Italia, donde recibió a su par de Paraguay, Santiago Peña, y grabó una entrevista televisiva que tuvo como dato de color la presencia de la diputada Lemoine, quien ofició de maquilladora del mandatario.

Lemoine ya había oficiado como maquilladora presidencial en reiteradas ocasiones, pero sorprendió este miércoles su presencia en Casa Rosada para realizar esta tarea siendo ahora integrante del Congreso desde diciembre pasado.

"El presidente es alérgico a varios maquillajes pero yo uso productos que no lo afectan", detalló Lemoine en un diálogo con cronistas de la Casa Rosada.